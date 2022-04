Az ausztriai határon átnyúló vállalkozási lehetőségeket ismertető előadást megelőzően Kovács Vince, a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy a magyar vállalkozások számára a külföldi piacokra való bekerülés a külföldi gazdaságokkal történő együttműködés irányába nyithat kapukat.

Hozzátette: Vas megye és Ausztria szomszédsága rengeteg potenciált tartogat a hazai cégek számára. Előadása első pontjaként dr. Tefner Nóra Borbála a nagykövetség külgazdasági irodájának jelentőségére mutatott rá: elmondta, hogy elsősorban a magyarországi exportvállalatokat igyekeznek segíteni abban, hogy a hazai piacon túl Ausztriában is találjanak maguknak megrendelőket. Az attasé hangsúlyozta, hogy a nyugati határtérségre Ausztria közelségének negatív hatásai is vannak, különös tekintettel a szomszédos ország munkaerő-elszívó erejére – ezt szeretnék tevékenységükkel redukálni. Dr. Tefner Nóra Borbála szerint nyugati szomszédunkat a közelmúlt politikai bizonytalanságainak ellenére is gazdasági stabilitás és kiszámíthatóság jellemzi, ami vonzó a magyar vállalkozók számára is.

Mint elmondta, ezzel együtt az ország érdekképviseletei is jól működnek: piacvédelmi rendszerük leginkább a hazai vállalkozásokat segíti, a külföldiek helyzetét ugyanakkor sajnos igyekeznek megnehezíteni. Ezenkívül az országra jellemző az erős jogi túlszabályozás, a jogszabályokat viszont csak nagyon ritkán módosítják. Ez a jogszabályi környezet a vállalkozások számára nagy fokú stabilitást nyújthat. Az ország gazdaságát jellemzően a többgenerációs kis- és középvállalkozások adják, melyek a multiknál sokkal jobb partnerei lehetnek a magyar vállalkozásoknak.

Az attasé elmondta, hogy bár az ausztriai piaci lehetőségeken a koronavírus-járvány és az ukrán válság változtatott, az országban továbbra is erős a fémipar és a járműgyártás, valamint a csomagoló- és élelmiszeripar. Ezeken a területeken nagy érdeklődést mutatnak a magyar vállalkozások iránt.

– A két szomszédos ország közötti kapcsolatok a hidegháborút követő keleti nyitással és Magyarország EU-hoz való csatlakozásával, valamint Ausztria 2011-es munkaerőpiaci nyitásával jelentősen megélénkültek.

Ebből mind a két fél nagyon sokat profitált, de eljött az a pont, hogy nem csak Magyarország érezte meg Ausztria munkaerő-elszívó erejét. Ausztriában is komoly munkaerőpiaci feszültséget okozott a külföldi vállalkozások jelenléte – fejtette ki a szakember.

Végül a külgazdasági attasé arra is kitért, hogy a határon átnyúló szolgáltatásokat kínáló vállalkozások számos adminisztratív problémával találkozhatnak akkor, amikor nyitni szeretnének az új piac felé. Ennek kiküszöbölésére az előadó a határon átnyúló vállalkozások rendszerének bonyolult szabályzatába is betekintést adott a megjelent cégvezetőknek, akiknek a rendezvényt követően személyes konzultációra is volt lehetőségük.