Czenki Zsuzsanna elmesélte, Schrammel Imrét mennyire foglalkoztatta, hogy Krisztus hús-vér figura-e vagy szellemi szférából érkezett kivételes lény, és mindig nyitva hagyta ezt a problematikát. Legenda vagy egy hajdanvolt ember története? A mintázás során a test és a karakter is érdekelte. Az alkotó sok időt töltött a Rába-parton, figyelte a visszavonuló víz hordalékait, finom homokréteg borult rájuk, úgy látta, ennél csodálatosabbat nem is lehetne alkotni.

Kivágott egy részletet, gipsszel leöntötte, ez lett a negatív forma, amit agyaggal kitöltött, megszárította, kiégette, ebből lett a Hordalékok sorozat. Egyik jellegzetes műve azt mutatja, mintha Krisztust is kivetette volna a víz a partra egy hallal. Erős keresztény szimbólum, ami talán ki is veszett a modern ember gondolataiból, nincs éltető közege. Az Elmúlás sorozatot is kiemelte a tárlatvezető, amely az 1956-os forradalom emlékére készült.

Schrammel Imre így idézi fel azokat a napokat: „Látom még a feldúlt Üllői úton a földön fekvő halottakat, emlékük beleivódott a környező utcák köveibe, a házak falaiba, emlékeimből soha nem tudom kitörölni a forradalom képeit.” Ott volt a közelben a keramikus műterme, teljesen elpusztult egy gránáttalálattól. A sorozat 17 reliefből áll, Corpus az első: egy jól kivehető, alig roncsolt test homogén közegben. Az utolsó művön pedig már alig látható az ember, oszlásnak indult, eggyé válik a földdel.

Ahogyan bármely szerettünk halála után az emlékek egyre inkább elhalványodnak. Ezt ő az agyagban tudja kifejezni, amely „élő”, és erózió során keletkezik: ahogy a víz elviszi, szerves anyagokkal találkozik, amelyek lebomlanak benne. „Ebben még a nagyapám is benne lehet – szokta mondani Schrammel Imre, hozzátéve: remélem, egyszer én is agyaggá válok.”

A Corpust nézve egy olyan Krisztus-ábrázolást látunk, ami egyedi a művészettörténetben, hiszen test bomlását nem ábrázolják, mint szokásosan a levételt a keresztről vagy a feltámadást. Schrammel művének szép sima, egyenletes felülete azt érzékelteti, hogy ez vékony, finom és törékeny, ami extra óvatosságra int, de Czenki Zsuzsától megtudtuk: kőcserépből van, ami a legmasszívabb kerámiafajta, nagyon magas tűzön égetik. Pontosan azt a pillanatot tudja megfogni, amikor azt érezzük, hogy a teljességből, az egészből éppen összeroppan – beesik az arc, a has –, és a földbe fog süllyedni.

A sorozatnak az Ószövetséghez is köze van, ahhoz, ami a Teremtés könyvében áll: „Arcod verítékével eszed kenyeredet, amíg vissza nem térsz a földbe, amiből lettél. Mert por vagy és a porba térsz vissza.” A tárlatvezető a Pieta örök emberi motívumával zárta a húsvéti sétát, Schrammel Imre gondolatait idézve: „Minden élőlény emlékszik az anyaméh védett világára, és az ölbe bújó kicsi oda menekül vissza. Ez az ősi, minden vallásnál régebbi motívum rejtezik a Pieták mélyén. Midőn a vallások intézményesültek, elnyomták ezt az ősit, én ide szeretnék visszatérni.”