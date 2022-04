Lőszereket találtak a celldömölki tónál a sétáló emberek még húsvét előtt. A közterület-felügyelet őrizte egy éjszakán át, majd jöttek a honvédségi tűzszerészek és elvitték.

Fehér László polgármester úgy tájékoztatott, hogy a valaha volt Téglagyárnál egy kis és egy nagy tó van, amelyeket az önkormányzat EU-s pályázatból elkezdett rendbe tenni. Az eliszaposodott kis tavat kikotorták a horgászok, akik az önkormányzaton keresztül nyertek pénzt egy helyi akciócsoportos pályázaton, az a szándékuk, hogy megcsinálják gyerekeknek horgásztónak. Az így megmozgatott talajból kerültek elő a lőszerek. Értesítették a rendőrséget, kihívták a katonai tűzszerészeket, akik hoztak műszereket, átvizsgálták a környéket, és amit találtak, elszállították.

Az esemény hátteréből egy második világháborús történet bontakozik ki, korábban több bombát is találtak itt. Fehér László polgármester ismeretei szerint 1945-ben, amikor a németek visszavonultak, a használhatatlan gépjárműveket és a felhasználatlan lőszereket beledobálták a tavakba. Rossz nyelvek szerint még harckocsimaradvány is van a tó fenekén. Ezért nem merik kikotorni mélyen, mert nem tudni, hogy pontosan mik vannak a víz alatt – jó búvóhely a halaknak az íváshoz -, ezért nem lesz itt sohasem csónakázótó, és fürdeni is tilos, csak horgászni szabad.