A borverseny bírálatát egyfelől szakmai, másfelől társadalmi zsűri végezte. Nevezni lehetett minden újborral, illetve külön kategóriában fehér és vörös óborral, amelynek termőhelye Csepreg.

Köszöntőjében Horváth Zoltán, Csepreg polgármestere elmondta: továbbra is a borturizmus fellendítését látja a város kitörési pontjának. Idén tizenöt borosgazda nevezett, ez szép szám, sok jó helyi bor van.



Bármerre járok-kelek az országban, mindenhová csepregi bort viszek ajándékba, folyamatosan azt a visszajelzést kapom, hogy nem is gondolták, hogy itt ilyen jó minőségeket állítanak elő – mondta a polgármester, és Petőfi Az apostol című művéből idézett: „A szőlőszem kicsiny gyümölcs, / Egy nyár kell hozzá mégis, hogy megérjék.”



– Sokszor nekünk is egy vagy több nyár kell, hogy a munkánk gyümölcse beérjen: ilyen az is, hogy háromszázmillió forintot nyertünk idén március végén a Téglagyári út felújítására, amely így csaknem két kilométer hosszan újulhat meg. Javulhat az infrastruktúra, az az alapja annak, hogy a pincék, földek jobban megközelíthetők lesznek, nemcsak a gazdák, de a turisták számára is, aszfaltos úton mehetnek ki a hegyre – hangsúlyozta Horváth Zoltán.



Tóth Marcell, a szervező egyesület elnöke úgy összegezte a rendezvényt: öröm, hogy a csepregi hegy minden dűlőjéről volt bor: 8 rozé, 24 fehér, 25 vörös, összesen 57 fajta került az asztalra. Jó irányba tartanak a csepregi borászok, akiknek célja a helyi borok és a szőlőkultúra hírnevének öregbítése.

Forrás: © Cseh Gábor



– Az idén volt először nemzetközi a zsűrink, a kőszegi, kópházai, bozsoki, csempeszkopácsi, sárvári, lukácsházi tagok mellé az ausztriai Locsmándról is érkezett szakértő. A rozét valamennyien bírálták, aztán elfeleztük a zsűrit, fele a vöröset, fele a fehéret ítélte meg Wawrzsák László, illetve Zsolnai Balázs vezetésével – tudtuk meg az elnöktől.



A zsűri tapasztalata az volt, hogy amint fejlődnek a borok, egyre nehezebb az óbor vörös kategóriában dönteni, olyan jó minőségűek. Egyúttal levonták azt a következtetést, hogy érdemes érni hagyni a borokat, jövőre is kíváncsiak lesznek a 2020-as évjáratra, amit idén megkóstolhattak.



Borbarát zsűri is volt, amelyben kőszegi, lukácsházi, csepregi tagok ültek, Horváth Zoltán polgármester, a büki kultúrház-igazgató, Tóth Tamás, a csepregi művelődési ház vezetője, Ziembicki Erzsébet, a sajtó képviselői és egy delegált egyesületi tag. A legjobb öt-öt tételből kellett pontszám alapján kiválasztani a Borbarátok Borát, ami ugyanaz volt, függetlenül a szakértő zsűritől, amit ők választottak a Város Borának.



Zsolnai Balázs, a fehérborok zsűrijének vezetője kiemelte: egyre nehezebb dönteni a jó és a jobb borok között; az arany minősítésűek mindegyike országos versenyen is megállná a helyét, bárki megkóstolhatja azokat, nem fog csalódni. Ez egybehangzó vélemény volt.



Az ünnepélyes díjátadó rendezvény hagyományosan a Bene-hegyen, az Orbán-szobornál lesz az Orbán-napi gyepütiprás alkalmából május 21-én, szombaton.