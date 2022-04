Tóth Kálmán frakcióvezető (ÉSZ) arról beszélt: a városvezetés továbbra is teszi a dolgát, tulajdonképpen nem változott semmi. Az országgyűlésben eddig is kétharmada volt a Fidesznek, most is az van, a közgyűlésben pedig maradt a baloldali többség - fogalmazott a baloldali politikus.

A beszámolót végül egyhangúlag fogadta el a közgyűlés.

A két ülés között történtekről szóló beszámolónál szóba került a Gyöngyösparti sétány átnevezésének ügye - amennyiben az itt élők többsége is támogatja, a közterület Wagner András korábbi polgármester nevét viselheti a jövőben. Dr. Takátsné dr. Tenki Mária képviselő (Fidesz-KDNP) kérte a város jegyzőjét, hogy az érintett házakba kerüljön ki a közgyűlési határozat, ami az elvi döntést tartalmazza. Egyben szólt arról is, hogy több mint harminc aláírással ellátott tiltakozó levelet kapott, ami azt mutatja: az itt élők közül többen nem szeretnék a módosítást. Czeglédy Csaba képviselő (független) elismerte, az adminisztrációs terhek miatt az itt élők közül többen nem támogatják a javaslatot.

Itt döntöttek arról is: lengyel testvérvárosa lesz Szombathelynek. Várhatóan jövő héten írhatja alá Elblag és Szombathely város vezetője az erről szóló megállapodást.

A régi városi strand területének visszavásárlása ismét komoly vitát hozott. Egy újabb levelet is kiosztottak a képviselőknek, amit a Vasi Ingatlanfejlesztő Zrt. képviselője írt a polgármesternek. Illés Károly arra hívta fel a figyelmet, hogy az érkeztetett levelet senki sem írta alá, ezért nem tudják, azt ki írta. Abban amúgy a társaság vezérigazgatója felajánlotta a Szily János utca 42. szám alatti ingatlant is visszavásárlásra, illetve ha a lehetőséggel nem él az önkormányzat, akkor kérte, tekintsenek el az ott tervezett beruházás megvalósításától.

A polgármester leszögezte: nem támogatja a vállalkozó kérését (a kérést később nem is hagyták jóvá). A levelet pedig emailben kapták, ezért nincs aláírva.

Az előterjesztéshez kapcsolódó határozati javaslatot végül a baloldali többség fogadta el: így a régi városi strandot visszavásárolja az önkormányzat úgy, hogy arra a pénzügyi fedezetet az ígért kormányzati forrás jelenti. Amennyiben pedig 2022. augusztus 31-éig nem születik erre vonatkozóan kormányhatározat, úgy az ingatlan az eladó tulajdonában marad.

A Fidesz-KDNP frakció tagjai amellett érveltek: az önkormányzatnak saját forrásból, a költségvetés módosításával most - nem pedig halasztott fizetéssel - kellene visszavásárolni a területet.

Putz Attila képviselő (ÉSZ) módosító javaslatára négy zanati utca felújításához 35 millió forint kormányzati támogatásra vonatkozó kérelmet is belefoglalják a Gulyás Gergely miniszternek tervezett levélbe.

Elfogadták a Szova NZrt., a Szomhull Kft., a Szova Szállodaüzemeltető Kft. és a Szova Projekt Kft. idei üzleti tervét is.

A baloldali többség megszavazta több cégvezető és intézményvezető béremelését - 850 ezer forintra emelkedett többek havi díjazása.

Tizenötmilliárd forint központi támogatást kér a szombathelyi önkormányzat út- és járdafejlesztésekre, valamint parkolók létesítésére. Nemény András előterjesztésében kitért arra: Zalaegerszeg 2024-ig 15 milliárd forint kormányzati támogatást kap infrastrukturális beruházásokra.

- Polgármester úr ahhoz kér felhatalmazást a közgyűléstől, hogy elvégezze a munkáját? - kérdezte Illés Károly frakcióvezető, mire Nemény András először bólintott.

Végül a baloldali többség jóváhagyta a határozati javaslatot. Mint ahogy azt is, hogy az egykori köztársasági elnökről, Göncz Árpádról közterületet neveznek el.