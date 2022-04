Nagy-Britanniában egy új ko ronavírus-mutációt azonosítottak: az XE az omikron két alvariánsának rekombinánsa. Egyelőre nem tudni, a lopakodó omikronként elterjedt új mutáció fertőzőképesebb-e az eddigieknél. Nálunk stagnál a helyzet, viszonylagos nyugalom van. Jóval kevesebb a beteg, mint télen, s a tünetek is enyhébbek, mondja Schneider Ferenc. – A vírus továbbra is terjed Magyarországon. A védőoltás ellenére meg lehet betegedni, de az oltottak lényegesen könnyebben estek át az omikronfertőzésen: egy részüknél pa naszmentes a betegség, így a hivatalos számok által jelzettnél valamivel erősebb lehet a vírus jelenléte – vélekedik.

– Elmondható, hogy a lakosság védekezési fegyelme jelentősen romlott, ez pedig kedvez a megbetegedési számok emelkedésének. A tömegközlekedési eszközökön elvétve viselnek maszkot az emberek, az üzletekben szinte senki sem takarja el a száját, orrát. Pedig ahol nagy zsúfoltság van, ott érdemes ezt megtenni. Aki kellően egészségtudatos, az kerüli ezeket a helyeket, vagy felteszi a maszkot. Sokan még egyáltalán nem oltatták be magukat, és nem is szándékoznak, ezzel komoly kockázatot vállalnak magukra és idős hozzátartozóikra nézve. A long-Covidról azt mondja: nehezen defi niálható, összetett tünetegyüttes.

– A Covidfertőzés gyógyulása után hetekig, hónapokig, sőt most már láthatóan néha egy-két évig tartó rossz közérzet, fáradékonyság, szapora szívműködés, szaglás-ízérzés zavar, szellemi tompaság, köhögés, légzési panaszok fordulnak elő különböző kombinációban. Érintheti a veséket, az ízületeket, előfordulhat szívizomgyulladás is – a szervekre is hatással lehet tehát. Rejtélyes az eredete, jelenleg is vizsgálják a genetikát a hátterében: azt, hogy kinél milyen módon lehet rá számítani, de egyelőre nincs egységes, komplex diagnosztikája, az orvosok csak tüneti kezeléssel próbálják befolyásolni az egyes panaszokat. Speciális gyógyszerek sincsenek. A légzésfunkciókat lehet ellenőrizni, és kezelhető például a szívizomgyulladás. Ha pszichiátriai tünetek jelentkeznek, azokat is lehet gyógyszeresen befolyásolni. A többi rendszeres ellenőrzést kíván, ami elsősorban a háziorvosok feladata, vagy szakorvosi segítséget igényel.

A tünetek egy része fokozatosan oldódik, végül megszűnik, más részük tartósabban velünk van. Előfordul, hogy valakinek hónapokig nem tér vissza a szaglása vagy az ízérzése, van, akinek az izomzata fogy, sokféle tünet van, amelyek beleolvadnak a mindennapok betegségeibe, hasonlóak a mozgásszervi, reumatológiai betegségekéhez – mondja a főorvos. És hangsúlyozza: a long-Covid enyhe lefolyású fertőzés után is kialakulhat, és a fentiekből következően más betegségek is okozhatnak hasonló tüneteket. Szóba kerül a negyedik védőoltás is.

– Az emberek jelentős része már megkapta a harmadik vakcinát. A védettség az oltás után fokozatosan csökken. Jelen tudomásunk szerint körülbelül fél évig tesz bennünket ellenállóvá a súlyos megbetegedés ellen. A negyedik oltást az idős emberek, a krónikus és/vagy az immunbetegek számára lehet ajánlani. Ha például valaki daganatos beteg, és hat hónapja kapta meg a harmadik oltást, annak érdemes a negyediket beadatnia. Ha a negyedik oltását kapta meg hat hónapja, akkor tanácsos felvennie az ötödiket.