A Magyar Posta nevében próbálták átverni olvasónkat egy április 7-én keltezett levéllel. A csalók ezúttal nem jártak sikerrel, mivel olvasónk ahelyett, hogy kattintott volna, inkább szerkesztőségünket kereste, hogy más is okuljon példájából. Az átverés lényege, hogy a leendő áldozat kap egy e-mailt vagy SMS-t arról, hogy csomagküldeménye érkezett, amelyet 805,28 forint szállítási költség átutalását követően kaphat meg.

A levél első ránézésre valóban olyan, mintha a posta küldte volna: ott van a jól ismert logó, sőt még egy szállítási szám is: RN3935733575HU. Csakhogy a levél körül számos furcsaság van. Kezdjük talán azzal, ami olvasónk gyanúját már a levél kézhezvételekor felkeltette: nem várt csomagot.

Attól persze, hogy valaki nem vár csomagot, akár még kaphat is, meg aztán sokan valószínűleg tényleg várnak csomagot, amikor megkörnyékezik őket, vagyis joggal hihetik, arról kaptak értesítőt. Vegyük hát sorra az árulkodó jeleket. A feladó még elég hihetőnek tűnik addig, hogy: [email protected], csakhogy mellette ezt is olvashatjuk: .

Tegyünk csak annyit, hogy beütjük a keresőbe úgy, ahogyan van, és máris tele lesz a monitor japán írásjelekkel. A levél tehát már itt megbukott, de nézzük tovább. A címzettnél ezt olvashatjuk: „undisclosed-recipients”, ami arra utal, hogy a feladó számos hasonló levelet küldött ki másoknak is, akiket titokban akar tartani. A megszólításban felkiáltójel és vessző is van („Tisztelt Ügyfelünk!,”) és akad néhány elütés, magyartalan mondat is. A megadott linkre kattintva aztán persze nem a posta oldala, hanem egy adathalász weboldal ugrik fel. Olvasónk esete nem egyedi. A Magyar Posta február 17-én közleményt tett közzé honlapján.

Mint írják, a hamis e-mail ben vagy SMS-ben általában csomag átvételéhez kérik a szállítási cím egyeztetését és/ vagy a díj kifizetését. A levélben látható „Kattints ide”, „Fizessen online” vagy „Küldje el nekem a csomagot”, illetve hasonló feliratú linkre kattintva azonban adathalász weboldalra kerül a címzett, az itt megadott adatok pedig a csalók birtokába jutnak, és a bankszámlán lévő pénz is veszélybe kerülhet. A társaság azt kéri, ha valaki gyanús e-mailt vagy SMS-t kap, ne kattintson a benne szereplő hivatkozásokra, és ne adjon meg adatokat. Első lépésként mindig ellenőrizni kell a feladó e-mail-címét vagy SMS esetén a küldő telefonszámát, mert abból rögtön kiderülhet, hogy nem a Magyar Posta hivatalos elektronikus címéről (@posta.hu) vagy telefonszámáról (06-30-344-4987) érkezett a megkeresés.

Jó tudni azt is, hogy a posta kizárólag nemzetközi küldemények esetén, a vámkezelési díjak kiegyenlítése miatt küld online vagy SMSben fizetési értesítést, amelyben minden esetben a www. posta.hu/szolgaltatasok/vam link szerepel. Ha valaki valóban csomagot vár, és küldeménye nyomkövetési kódot tartalmaz, a posta honlapján a kód beírásával bármikor elérheti a hiteles szállítási információkat. A posta is arra hívja fel a figyelmet, hogy gyanúra adhat okot a magyartalan megfogalmazás, a helyesírási hibák, vagy ha nem is rendeltünk csomagot, mégis arról értesítenek, hogy fizessünk a megrendelt csomagért. Azt kérik, kétség vagy gyanú esetén hívják a posta ügyfélszolgálatát, és kérjenek megerősítést, ha pedig valaki mégis a csalók áldozata lesz, és kár éri, tegyen rendőrségi feljelentést.