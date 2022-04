Több bejelentést is tett az elmúlt napokban a Domusnál tapasztalt áldatlan állapot miatt dr. Szendrő-Németh Tamás. A blogger múlt héten közzétett videóbejegyzésében közelebbről is megmutatta a Derkovits lakótelep szívében lévő közterületet: a képek önmagukért beszéltek és lehangoló látványt nyújtottak. Több helyen halomban hevertek az eldobott csikkek, a térkövek között burjánzott a gaz, egy zárt részen pedig még egy babakocsi is feküdt az oda beszórt üvegek és sörösdobozok között.

– Itt húsz éve nem volt kitakarítva semmi – állapította meg Szendrő, aki korábban arra is felhívta a figyelmet, hogy ezt a körzetet Czeglédy Csaba húsz éve képviseli, de szívesen tart itt sajtótájékoztatót Horváth Soma és László Győző, illetve utcafórumot Dobrev Klára és Gyurcsány Ferenc is. A blogger a Rohonci út felőli 40 négyzetméteres zöldterületen egy erősáramú, „tájba illő” kábelt is talált, no meg sok-sok eldobott lakossági hulladékot. A félretett térkövek és egy félig letört, mozgó betondarab sem kerülte el Szendrő figyelmét, azokat is megmutatta a videójában.

Egykor ez is zöldterület lehetett a városrész központjában

Forrás: Cseh Gábor

– Ez ám a szégyen, hogy valaki húsz éve sztároskodik ebben a körzetben, és az így néz ki – bírálta élesen az önkormányzati képviselő eddigi tevékenységét a blogger, aki azt a kérdést is feltette: ezt érdemlik a Derkovitson élők? Dr. Szendrő-Németh Tamás nem tétlenkedett: tapasztalatai alapján levélben fordult a Szompark Kft. ügyvezetőjéhez, a közterület-felügyelethez és az áramszolgáltatóhoz, hogy jelezze a problémákat. Az E.On-nál két villanyoszlopra is felhívta a figyelmet, és kérte a szakemberek cselekvését. Az egyik az iskola és a játszótér között található, alul elrepedt, ezért balesetveszélyes. Bejelentése nyomán pedig ígéretet kapott arra, hogy a cég munkatársai intézkednek az ügyben.

Az Órásház és a Domus áruház közötti zöld szigetek növényzetének pótlására öt cserjét is felajánlott az Örökzöld Kertészettel közösen dr. Szendrő-Németh Tamás, aki erről levélben tájékoztatta Izer Gábort, a Szompark Kt. ügyvezetőjét – erről tegnap posztolt a blogger közösségi oldalán. Ismeretes, hétfőn a városháza előtt tartott sajtótájékoztatón kérdeztük Czeglédy Csabát arról, hogy miután alulmaradt az országgyűlési képviselő-választáson, foglalkozik-e többet a Derkovits lakóteleppel, és a közösségi médiában bemutatott problémákkal.

Az önkormányzati képviselő akkor úgy felelt: - További szép napot kívánok a Vas Népe propagandistájának. Érdemi kérdések vannak-e még? A blogger videójának megjelenése óta egyébként a Domus környékén elkezdtek dolgozni a terület rendbetétele érdekében. A civilek munkájából pedig az is látható, hogy miközben a városvezetés sok esetben forráshiánnyal takarózik, sok probléma megoldása tulajdonképpen a tenni akaráson múlik.