Az akadozó ellátási csatornák miatt már jó ideje gyülekeznek a viharfelhők a teljes újautó-piac fölött, kevés a vevő, de legtöbbször nekik is várniuk kell autójukra. Mindebből egyenesen következik, hogy a vásárlók egy része a használtautó-piacon jelenik meg, aminek aztán szükségszerűen árfelhajtó hatása van.

– A helyzet valóban így áll, ám a kérdés ennél azért jóval összetettebb, a drágulásnak több oka van – mondja Iszak Martin szombathelyi használtautó-kereskedő, aki Ausztriából, Németországból és Olaszországból is hoz be autókat. Martin alig győzi a munkát, idén nem múlt el úgy nap, hogy ne vett volna autót, pedig korábban még csak hasonló sem fordult elő, telephelyén két hónapnál egyetlen járgány sem áll tovább. A legnagyobb kereslet a kicsi vagy középkategóriás autókra van: Kia, Nissan, Opel, Suzuki, két hétnél tovább nem tudja tartani egyiket sem, jóformán a kapuból elviszik mindet. Az elképesztő érdeklődést egyrészt az szja-visszatérítés generálta, sokan adtak túl februárban autójukon és cserélték be úgy újabbra.

A másik nagy vevői oldalról jelentkező nyomást az elszálló üzemanyagárak okozták: sokan egyszerűen kisebbre, alacsonyabb fogyasztásúra cserélték autójukat. Mindezt úgy, hogy tényleg jelentősen drágultak az autók. A JóAutók.hu teljes használtautó-kínálatának átlagára 4,9 millió forint alatti értékről 5,3 millió forint fölé emelkedett egy hónap alatt, ami 9 százalékos növekedést jelent. Martin szerint az olcsóbb 1-2 milliós autóknál ez a 9 százalék inkább 10-15 százalék, lassan ott tartunk, hogy kétmillióba kerül egy 13 éves autó.

És akkor most lássuk az okokat: az egyik az euróhoz képest gyenge forint, aztán ott van a már említett üzemanyag-drágulás, ami Európában tényleg elképesztő méreteket öltött, márpedig ezeknek az autóknak valahogyan ide is kell jutniuk. Emelkedtek az alapanyagárak és a szervizdíjak is, egyedül az átírás költsége nem változott. Meg tulajdonképpen a kereskedők árrése sem, hiszen az autókat ők is drágábban tudják csak megvenni. Amikor pedig egy autó látványosan ár alatt van, annak megvan az oka.

Martin újabban azt tapasztalja, hogy a külföldi autók utolsó nagy szervizét – éppen az elszabadult árak miatt – sokan egyszerűen kihagyják, és inkább olcsóbban adnak túl rajta, így aztán ez a munka a magyar kereskedőre marad, mivel egy vezérműcserét nem érdemes megspórolni. Különben is az a tapasztalat, hogy a vevői olyan autót akarnak, amely lehetőleg kevesebbet ment 200 ezer kilométernél és nem kell rá költeni.

Martin ugyan a túlkoros, problémás autókkal nem foglalkozik, de azt azért látja, hogy nagyon sok öreg autó érkezik az országba, amit megerősítenek a KSH adatai is. Ezek szerint a magyarországi személygépkocsi-állomány átlagéletkora tíz éve még 12 sem volt, mostanra pedig már a 15 évet is elérte.