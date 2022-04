– A kisgyermekek táplálása óriási téma, sok mindenről lehet ennek kapcsán beszélni, de most leginkább azzal foglalkozom, ami többeket érint. Magam is szülő vagyok, így van saját véleményem, de nagy mértékben támaszkodom a szakmai ajánlásokra – mondta előadásának elején dr. Hameed Nóra Fatime háziorvos, majd kiemelte: a gyermek nem kicsi felnőtt, ezt a táplálása során figyelembe kell venni. Gondolni kell az életkori sajátosságokra, és arra, hogy a gyermek szervezete fejlődő, így rendkívül meghatározó, hogy mit és mennyit eszik. A doktornő kitért egy fontos dologra: a mintázás kulcsszó az étkezés során, hiszen a kisgyermek azt csinálja, amit a felnőtt. Tehát ha a szülő egészségesen étkezik, akkor a gyermek is azt fogja tenni.

– Amit mondunk, az talán nem is annyira fontos, mint az, ahogyan cselekszünk, mert a gyermek mindig figyel és utánoz – tette hozzá az orvos, majd azt is hangsúlyozta: a minőség a szülő, illetve a gondozó felelőssége. Nem mindegy ugyanis, hogy mit és hogyan tálalunk a gyermeknek. A mennyiségről viszont jobb, ha ő dönt, nem kell erőltetni semmit, hagyhatjuk, hogy maga válasszon. A lényeg, hogy a szülő naponta többször kínáljon ételt, de nem kell folyamatosan méricskélni a mennyiséget, az csak idegeskedést szül.

– Az alap, hogy a folyadék pótlására csakis vizet adjunk. Ez nem csak a gyermekek esetében fontos, hanem mindenkinél. Szerencsére, most már a magyar ajánlásba is bekerült, hogy víz és víz legyen mindenek felett. Forralt vagy bevizsgált csapvíz a javasolt, utóbbit azért mondom, mert vannak olyan helyek, ahol előfordulhat, hogy például ólommal szennyezett a víz. Féléves korig a folyadékpótlás legjobb anyatejjel, más esetekben tápszerrel. Ízesített tejek, növényi italok pedig ne szerepeljenek az étrendben. A legújabb ajánlások szerint öt hónapos kortól adni kell a gyermekeknek allergéneket, például tojást, halat, mogyorót, magvakat, persze mindent a megfelelő formában.

A méz és a tej viszont kerülendő, előbbi a Clostridium botulinum baktérium toxinja miatt. A tej pedig egy-másfél éves korig magas fehérjetartalma miatt nem ajánlott, egyéb tejtermékek viszont fogyaszthatók. A mindenmentes ételekkel kapcsolatban a doktornő így fogalmazott: nem kell mindentől óvni a gyermeket, mert ha az úgynevezett mentes táplálás mellett döntünk, akkor az a későbbiekben akár a visszájára is fordulhat, sőt betegséget is okozhat. Nagy divat manapság az, hogy valami gluténmentes, de ez inkább piaci fogás, egészséges gyermekeknek egyáltalán nem javasolt.

A hozzáadott cukor kétéves korig tilos, és utána sem lehet túlzásba vinni. A kisgyermekek számára az az izgalmas, ha változatos az étel. Ha a gyermek különböző színeket, formákat és textúrákat lát a tányéron, az élményt jelent számára. Nem kell félni a fűszerektől sem, ez a magyar konyhában amúgy is megszokott. Persze nem a sóra és a borsra kell elsőként gondolni, hanem különleges fűszerekre, például a rozmaringra, amit már egészen kis korban meg lehet kóstoltatni a gyermekkel.

– A bébi- és gyermektermékek erős marketingje miatt sokszor elbizonytalanodunk. Amire az van írva, hogy bio, vitaminnal teli, egészséges, azt megvesszük, pedig nem kellene. Az csak ráadás, hogy szinte minden étteremnek van gyerekmenüje, hogy miért, azt nem igazán tudom, hiszen egy gyermek mindenre nyitott, nem csak a hasábkrumplit és a rántott húst vagy a halrudacskát szereti – mondta a doktornő.

Dr. Hameed Nóra Fatime végül a bélflóra kialakulásáról beszélt. Fontos tudni, hogy ez az első három évben történik, és élethosszig befolyásolja az életünket. A bizalom kérdésével kapcsolatban elhangzott: étkezéskor is bízzunk a gyermekünkben! Határozza meg ő a mennyiséget, mi pedig kínáljunk minőséget. Nem kell könyörögni az asztalnál, ez hosszú távon nem vezet sehová. Mindenki ideges lesz, a gyerek és a szülő is. A jutalmazás sem igazán jó irány, mert rossz berögződéseket okoz.

– A legfontosabb talán az, hogy az étkezés során mindenki érezze jól magát. Ne a gyermekre fókuszáljunk, ne azt nézze az egész család, hogy megette vagy nem ette, és miért nem ette meg. Alaptézis, hogy mindenki a saját gyermekét ismeri a legjobban, de én azt javaslom, hogy éljünk azzal a gazdag szakmai tudással, ami rendelkezésünkre áll – zárta szavait a háziorvos.