Szinte teljes telt házra készülnek az Őrségben, valamint Bükön és Sárváron is. Kálmán-Vörös Júlia, az egyik legismertebb büki szálloda marketing-menedzsere pedig arról beszélt: az idei húsvétot különösen nagy izgatottsággal várja a hotel kollektívája, ugyanis szállodájukat felújították.

A bükfürdői kínálat mellett számos vendég Sárvárt vagy az Őrséget választja az ünnepi kikapcsolódásra.

– A húsvéti időszakban végre visszatérhettünk a pandémia előtt megszokott ünnepi foglaltsághoz. A korábbiakhoz hasonlóan most is telt házas hétvége áll előttünk – mondta el Molnár Renáta, az egyik sárvári szálloda PR-igazgatója. Hozzátette: vendégeik nemzetiség szerinti megoszlása az ünnepekben is az elmúlt időszakkal megegyező adatokat mutat.

Biró Eliza a nemrég átadott bowlingpályán az egyik büki hotelban

Forrás: Cseh Gábor

A vendégek megközelítőleg ötven százaléka belföldről érkezik hozzájuk, akiknek egy része visszatérő törzsvendég, de élénkül a külföldi kereslet is: a szolgáltatásaikat igénybe vevők felét a környező országokból érkező turisták teszik ki. Pihenésüket a koronavírus-járvány előtti időszakhoz hasonlóan izgalmas programokkal teszik igazán ünnepivé. Sportolási lehetőségek, vezetett arborétumi séta, kézműves vásár, élőzenés estek és különleges felöntésekkel gazdagított szaunashow szerepel kínálatukban. Czeiler-Fóris Angelika két vendégházat ad ki turistáknak Hegyhátszentjakabon.

– Hála Istennek mindkét szállásunk esetében már hetekkel ezelőtt elkeltek a szabad helyek. Ahogyan a környékbeli kollégáktól tudom, Őrség-szerte teljes telítettséggel számolnak a szállásadók – tudtuk meg tőle. A pandémia sok nehézséget okozott a szállásadóknak, a vendégek és a szálláshelyek üzemeltetői most együtt örülnek, hogy újra lehet utazni, kirándulni.

Angelika elmondta, vendégkörük 95 százalékban magyarokból áll, akik az ország különböző pontjairól érkeznek hozzájuk. Számukra jó szállásadóként nem csupán a kényelmet és a gasztronómiai élményeket biztosítják, de programokat, látnivalókat is ajánlanak a náluk megszálló vendégeknek. Állandó elem az általuk ajánlott „bakancslistán” a szalafői skanzen, a veleméri és az őriszentpéteri templom. Szívesen ajánlják emellett a fazekasokat, vendéglátóhelyeket, túraútvonalakat.