A zaol.hu elsődleges információi szerint egy gyalogos férfi a közúti felüljáró alatt akart átkelni a vágányokon, amikor a Budapest felé tartó gyorsvonat halálra gázolta. Azt nem tudni, hogy figyelmetlensége miatt nem vette észre a vonatot vagy szándékosan lépett a szerelvény elé. A vonaton nem sérült meg senki, a vasúti forgalom áll a helyszínelés miatt - írja a Zala megyei portál.

Forrás: Katona Tibor/Zalai Hírlap

A MÁVINFORM közlése szerint az utasokat Zalaegerszeg és Zalaszentiván között pótlóbuszok szállítják. A Citadella IC utasainak várakozniuk kell, a vonat a helyszínelés után jelentős késéssel indul majd tovább. A Zalaegerszeg-Ukk vonalszakaszon közlekedő vonatok menetideje 20-30 perccel megnövekedhet a baleset és az átszállások miatt.

A múlt héten számoltunk be arról, hogy rengeteg vonatbaleset történt már az idén, ebből pedig több a térségünkben. A vasúttársaságoknál is rákérdeztünk, szerintük a közlekedési morállal van baj. Egyetlen hónapon belül Vas és Veszprém megye után most Zalában is szörnyű baleset történt.