A Vass Lajos versenyeket szokásosan népdalkörök, zenei csoportok, szólóénekesek, hangszeres szólisták számára hirdetik, ennek gyermek és ifjúsági regionális elődöntője is itt volt most. A zsűriben Szecsődi Rita népzenész, népzenetanár is helyet foglalt, aki gyönyörű Fejér megyei dalcsokorral lepte meg a résztvevőket. A zsűri elnöke ifjú Horváth Károly népzenész, népzenetanár volt, aki értékelésében elmondta: minden népdalverseny „élőben” őrzi a hagyományt, és mindig meg is újítja, hiszen minden generáció újratanulja. Sok olyan pedagógus és közművelődésben dolgozó szakember van, aki tudja, érti ennek jelentőségét, és képes is arra, hogy átadja ezt a hatalmas tudást.

– Az ének olyan rezgésszinteken mozog, hogy akkor is átmegy az üzenet, ha nem értjük azt a nyelvet, amelyen megszólal. Nemrégiben egy tibeti vak kislány énekét hallgattam, és elérzékenyültem, mert megéreztem, amit közölni akart számomra – mondta a gyerekeknek ifjú Horváth Károly.

– Ti is a dal, a zene nyelvét használjátok, arra kérlek benneteket, hogy minél többet. A pandémiás időszakban, amikor nem lehetett énekelni, akkor az én osztályomban zengett az énekszó az órán, zengett a folyosó. Jöttek be, hogy mi történik, amikor tilos énekelni. Mondtam, hogy akár a felmondólevelemet is beadom, ha a gyerekek nem énekelhetnek, mert akkor elveszik ez a különleges világ.

Örülök, hogy voltatok olyan bátrak, hogy megrendeztétek ezt a versenyt, mi is ezt tettük Zala megyében, annak ellenére, hogy tudjuk, országos verseny nem lesz, de gálát rendezünk. A megyei versenyen arany minősítést szereztek a gyöngyösfalui Dalos madárkák, a büki Napvirág, a jánosházi Konkoly, a szombathelyi Hangászok, a celldömölki Gyöngyvirágok, kiemelt aranyat kapott a büki Pillangóvirág együttes, a gyöngyösfalui Gyöngyszemek, a szombathelyi Gerlice és a Gilicemadár népdalkör. A Vass Lajos versenyen arany minősítést ért el a kőszegi Schrott Orsolya, kiemelt aranyat kapott a szombathelyi Sík Dorottya, Faller Ágoston, Sárközi Vajk, Bábos Csenge és a gencsapáti Böndicz Bíbor.

Mindkét versenyen indultak, és kiemelt aranyat érdemeltek a kőszegi Kökörcsin csoport, a gencsapáti Boróka együttes, a vasvári Bodzavirágok; továbbá a gencsi Csicsergő együttes, a horvátzsidányi Kumánovich testvérek, a szombathelyi Kislajbi énekés Szélforgók népzenei együttes, akiket ifj. Horváth Károly meghívott a zalai gálára a megyei versenyen kiemelt arany minősítést szerzett, kőszegi Schrott Ilonával együtt.