Jegyzőkönyv



Falco-Volvo Alpok Autó Szombathely–Alba Fehérvár 96-72 (28-9, 29-22, 22-18, 17-23)

Szombathely, 2720 néző, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Földházi T., Tóth C., Farkas G.

Falco: Váradi 19/3, Somogyi 14/3, Sövegjártó 6, Golomán 17/6, Keller 4. Csere: Perl 14/3, Barac 8, Hawkins 8/6, Verasztó 6/6, Takács Zs. –, Horváth Á. –. Edző: Milos Konakov.

Alba: Pongó 9, Vojvoda 6, Lukács 12/3, Fakuade 7, Davis 6. Csere: Szabó Zs. 5/3, Smith 13/6, Omenaka 8, Takács M. 4, Kass 2, Góbi –. Edző: Matthias Zollner.

Az eredmény alakulása: 4. perc. 13-0. 8. perc: 20-7. 14. perc: 37-17. 17. perc: 48-22. 20. perc: 57-31. 24. perc: 65-31. 27. perc: 76-44. 30. perc: 79-49. 37. perc: 94-64. Kipontozódott: –.

A szombathelyi csapatból Benke Szilárd, Marvin Clark és Kovács Benedek is hiányzott. Mégis villámrajtott vett a Golomán által vezérelt, kissé felforgatott Falco – 13-0 állt az eredményjelzőn, amikor a 4. percben időt kért az Alba. Jól védekezett, és gyors, pontos támadásokat vezetett a házigazda. Visszatérve az időkérésről Szabó triplája törte meg a kínos fehérvári gólcsendet. De maradt az irányítás a vasi gárdánál, könnyedén őrizte stabil előnyét (8. perc: 20-7). Sőt, alaposan megnyomta az etap hajráját – Hawkins zsinórban két triplát dobott – és 19 (!) ponttal nyerte meg az első játékrészt. És az Alba pechjére a folytatásban is jól teljesített a Falco. Ám amint kicsit kezdett kiegyenesedni a játék képe, rögtön maga köré rendelte tanítványait Milos Konakov – jelzésértékű, hogy mindez 20 pontos különbségnél történt (14. perc: 37-17). Szervezetten, csapatként, hatékonyan kosarazott a Falco – bárki is volt pályán a hazaiak közül. Golomán mellett közben Váradi és Perl is szorgalmasan termelte a pontokat (17. perc: 48-22) – Golomán védekezésben is szép dolgokat művelt. Nem tudta tartani a lépést az Alba. A félidőben már 26 ponttal vezetett az erődemonstrációt tartó Falco – el is dőlt a mérkőzés sorsa (20. perc: 57-31).