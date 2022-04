Radonits Lajosné is körülnézett a palánták között. Mint elmondta, a Joskar-Ola lakótelepen lakik, és az erkélyen termeszt epret, uborkát, babot, zellert, petrezselymet, snidlinget és paradicsomot. – Jó érzés, amikor az elültetett növények termést hoznak – mondta. – Ha pici is, de mi gondoztuk, mi neveltük. Több zöldségesstandon a hagyományos árukon kívül akadt egyiptomi narancs kilónként 698 forintért, görögdinnye Törökországból 898 forintért, görög eper 1698 forintért, az alma kilóját a legtöbb helyen 400 forintért adták. Diót kilónként 5000 forintért, mákot 2600-ért, kölest 1400-ért, lencsét, bulgurt és lenmagot 1200-ért, tarka babot 1500-ért, csótán babot 2600-ért láttunk. A mandulát 4800 forintért, az aszalt szilvát 3900-ért adták. Savanyúságot is több pulton árultak kimérve.

A cékla, a csalamádé és a piros káposzta kilója 1100, az ecetes almapaprika és a kovászos uborka 1400, a gyöngyhagyma 1500 forintba került. Láttunk kompótokat 7,2 decis üvegben 850 forintért – volt cseresznye, meggy, alma, körte, birs. A gombasaláta félliteres üveggel 2480 forintba került, a szárított gombából 25 gramm 1290 forint volt. A húsárut kínáló cégek között is akad olyan, amelyik saját termékeit árulja. A füstölt csülök kilója 2289, az angol szalonnáé 3490, a kolozsvárié 3190, a töpörtyűé 3590 forint. Egy helyen őstermelői tejterméket is árultak. A tej literjét 250 forintért mérték, a tejföl kilója 1000 forint, a túró literje 1400 forint volt.

A sajtok kilóját 2800-3000 forintért adták – lehetett kapni olívást, dióst, medvehagymást, köményest, kaprost. Tojást vásárolhattunk őstermelőtől és viszonteladótól is, 55-60 forintért darabját. A fürjtojást 35-40 forintért árulták. A virágosoknál még nem érződött a közelgő ballagások szele. Egy szál szegfűt 350, ró zsát 750-ért, liliomot 850- ért, gerberát és tulipánt 400 forintért árultak csütörtökön reggel.