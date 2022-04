Budapest - Az NB I.-es futsalbajnokság felsőházi rájátszásának 7. fordulójában a Haladás az Újpest vendégeként csikarta ki a győzelmet.

A Haladás felforgatott csapattal lépett pályára a számára már tét nélküli meccsen, Henrique, Kovács Máté és Dróth Zoltán is kihagyta a találkozót.

Újpest FC-220Volt - Haladás VSE 3-2 (2-2). Budapest, 300 néző, NB I.-es futsalmérkőzés, vezette: Zimonyi, Hartung (Urgyán).

Újpest: Vámosi - Lucas, Szeghy, Suscsák, Harnisch. Csere: Tyukász (kapus), Sánta, Horváth B., Ricardo, Kovács D., Panyi, Östör, Béres. Edző: Némeh Péter.

HVSE: Gyimesi - Luggi, Vatamaniuc-Bartha, Gerencsér, Vas. Csere: Alasztics (kapus) Szalmás, Knizs, Hajmási, Sipos, Dávid, Papp, Fehér. Edző: Calvo Rodriguez Juan Ramon.

Gólszerzők: Lucas (5.), Ricardo (11.), ill. Vas (4.), Luiggi 2 (16., 39.).

Kiállítva: Papp (37., HVSE)

Nagy lendülettel nyitottak a csapatok, a Haladás kezdett jobban, többet birtokolta a labdát. És a vezetést is megszerezte: egy szöglet után Luiggi készítette le a labdát az érkező Vasnak, aki nem hibázott (0-1). Ment előre a Haladás, mégis egyenlített az Újpest, egy végletekig kijátszott akció után került a szombathelyi kapuba a labda (1-1). Nyílt csatát vívtak a felek, mindkét gárda gólratörően játszott. Az Újpest egy kapufával jelezte, hogy fel tudja venni a versenyt, a tempót. Sőt, a vezetést is megszerezte a házigazda: egy jobbról belőtt centerezésre érkezett középen Ricardo, és közelről bevetődve sodorta a kapuba a labdát (2-1). Lelkesen és roppant keményen játszott Újpest. A Haladás próbált tempót váltani, és letámadásra váltott, megnyomta a félidő hajráját. Hozzá kell tenni, szombathelyi oldalon sokat játszottak a fiatalok. Luiggi pedig közben kisbüntetőből egyenlített (2-2) - elkövette hatodik faultját az Újpest. Remek meccset szakított meg a szünetet jelző sípszó.

Fordulás után nagy lendülettel tért vissza a pályára a Haladás, de az Újpest is dolgozott ki nagy helyzeteket. Keményedett a csata, gyűltek a faultok. Sipos, majd Hajmási ziccerénél is nagyot védett az újpesti kapus - érett az újabb szombathelyi gól. Igaz, közben azért Gyimesinek is akadt dolga. Labdabirtoklásban komoly fölényt harcolt ki magának a Haladás. Amint feljebb merészkedett az Újpest, rendre jött a szombathelyi ellentámadás. A játékvezetők egyre nehezebben követték le az események - forrtak az indulatok a pályán. Papp Zsombor lett kiállítva második sárga lappal, ezzel bő három perccel a vége előtt begyűjtötte ötödik csapatfaultját a Haladás. Két percet rohamozhatott emberelőnyben így az Újpest - amit hősiesen kivédekezett a Haladás. De vészkapussal rohamozott tovább az Újpest. Egy perc volt hátra, amikor Luiggi labdát szerzett, védőjével a nyakán végigküzdötte magát a pályán, majd az üres kapuba lőtt (2-3) - és ezzel megnyerte a mecset csapatának. Igaz, az utolsó pillanatban egy átlövésnél a kapufa mentette meg a Haladást.

Parázs meccset, nagy csatát nyert meg a Haladás.