Tavaly decemberben kezdődött a Gyűjtse a milliókat elnevezésű országos nyereményakció, amelynek lényege a lapban megjelent milliós kuponok gyűjtése volt. Rengetegen szálltak ringbe a milliós nyereményekért: az 5 millió forintos fődíjért, az 5x1 millió forintért, továbbá a 25 százezer forint értékű vásárlási utalványért és a 25 wellnesshétvégéért. A nyereményjáték 19 megyei sorsolása a közelmúltban zajlott le. Több mint 52 ezer levél, összesen 52 460 játékszelvény érkezett a megyei napilapokhoz.

A sorsolást közjegyző jelenlétében, és a Szerencsejáték Felügyelet munkatársainak ellenőrzése mellett tartották a veszprémi szerkesztőségben. A Vas megyei nyerteseket Lőrincz-Farkas Eszter főszerkesztő köszöntötte tegnap délután a Vas Népe Szerkesztőségében.

– Három 100 ezer forint értékű MediaMarktvásárlási utalvány talált gazdára megyénkben – mondta a főszerkesztő, majd egyesével szólította a nyerteseket. Elsőként Vincze Istvánné vette át az utalványt, aki férje helyett jött az átadóra. – Náraiban élünk, évtizedek óta vagyunk Vas Népe-előfizetők. Egy alkalommal már sikerült nyernünk, 2003-ban egy férfi pénztárcát vihettünk haza. A mostani nyereményből szobabiciklit szeretnénk vásárolni, mert a férjem nehezebben mozog. Megtudtuk azt is, hogy lapunkban a híreket, a sportot és a vicceket szeretik a legjobban.

Lőrincz-Farkas Eszter főszerkesztő adta át az ötmillió forintos fődíjat Horváth Józsefnek a Vas Népe Széll Kálmán utcai szerkesztőségében

Forrás: Unger Tamás

A szombathelyi Karádi Lászlóné szintén egy 100 ezer forint értékű utalvánnyal térhetett haza, úgy tervezi, hogy mosógépet vesz majd. A 84 éves Pfeiffer Józsefné nevében unokája, Vass Gábor vette át a nyereményt.

– A nagymamám Rábapatyon él, évekig lottózott, de nem volt szerencséje, ezért nagyon örült, amikor meglátta a nevét a Vas Népében az ajándékutalványok nyertesei között –mondta az unoka.

A sárvári Bognár Józsefné egy két főre szóló, zalakarosi wellness-utalvánnyal lett gazdagabb, amit két felnőtt lányának ajándékoz. – Az egyik lányom Szigetszentmiklóson, a másik Bécsben él, úgy gondoltam, az lesz a legjobb, ha együtt elutaznak, úgyis olyan ritkán találkoznak. A Vas Népe-előfizetés a szüleimé volt, és amikor 2019-ben édesanyám elhunyt, átvettem, és minden nap örömmel olvasom – mondta az utazási utalvány boldog nyertese.

Az országos játék fődíja, az 5 millió forint Szombathelyre került. Horváth József feleségével érkezett szerkesztőségünkbe. A házaspár 1973 óta, csaknem fél évszázada előfizetője a Vas Népének.

– Telefonon értesítettek bennünket, először azt gondoltam, hogy valaki szórakozik velünk, a feleségem mondta is, hogy tegyem le a telefont. Eddig még soha nem nyertünk semmit, most nagyon boldogok vagyunk – tette hozzá Horváth József, aki azt is elárulta, hogy lakásfelújításra költik a pénzt.