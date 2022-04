Sárvár, Celldömölk, Kapuvár, Csorna, Pápa, Köcsk tűzoltói érkeztek ki, illetve Szombathelyről a Katasztrófavédelem műveleti szolgálata és a mobil labor is. Ez utóbbi levegőminőségi méréseket is végzett a környéken, mivel a közelben lakott terület is van és az erős szél folyamatosan változó irányból fújt, illetve azt sem lehetett pontosan tudni, hogy a területen milyen hulladékot helyeztek el.

Az oltási munkálatokat több munkagép is segítette, ezek földdel borították be az izzó részeket, illetve a tűzoltók oltási munkálatait is segítették. Várhatóan az utómunkálatok hosszú ideig el fognak tartani.