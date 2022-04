A kétnapos Herényi Virágút idén módosított útvonalon valósult meg, új helyszínnel kiegészülve, a templomtól hátrafelé vezető íven. A virág- és dísznövénykertészeti kiállítás és vásár Magyarországon egye dülálló módon közel húsz helyi virág- és dísznövénykertészet és vállalkozás bemutatkozása az aktuálisan frissen pompázó „termékekkel”. A virág- és kézművesek kirakodóvására mellett mindig különböző kulturális élményekkel is gazdagodhatnak a rendezvényre látogatók; bemutatkozási lehetőséget kapnak Vas Megye helyi kulturális értékeinek megőrzésén munkálkodó művészeti csoportok, illetve helyi zenekarok is. Benépesült a Csók István, a Tulipán utca, a Szent György-templom tere, élményeket kínált a gyermekudvar.

A portékák között kézműves szappanokat, ékszereket, bőröveket, lekvárokat, paradicsom-, paprika-, salátapalántákat láttunk, volt tujashop, törökméz és kakasos nyalóka, hatalmas tulipáncsokrok társaságában homoktövisszörpöt kóstoltunk, miközben a zenés programok sorában épp az Ördögszekér Akusztik játszott. A büfében kolbász, hurka sült, készült a lángos. Az egyik virágárusító helyen megkérdeztük a kámoni kertészet alkalomra megbízott eladóját, hogy mi mennyibe kerül, mik a tapasztalatai, mit szeretnek idén a vevők.

Horváth Gábor képviselő és Hende Csaba országgyűlési képviselő feleségével, Szajlai Mónikával lovas kocsira is ült a szervezők kérésére

Forrás: Cseh Gábor

Horváth Péter elmondta, hogy vannak balkonnövények, egynyári és sziklakerti növények, palánták a kínálatban, nagyon viszik a díszfákat, díszbokrokat. A legnagyobb keletjük a sziklakerti növényeknek van, mert gyönyörűek, virágban vannak. A muskátli is népszerű, csak magas ára van – 750 forint – ahhoz képest, hogy jövő nyáron már nem biztos, hogy meglesz. A balkonnövények 650–750 forint között vannak, a sziklakertiek 650– 690 forintba kerülnek, ezeket inkább megéri megvenni, mert jobban megmaradnak egész évben.

A szombati időjárás kedvező volt a növényeknek, akár a szemerkélő eső is, mert így a természet öntözi a kitett virágokat, rosszabb lenne, ha a melegben kókadoznának, csak a szél nem tesz jót az egész nap az utcán állóknak. Vasárnap szép napsütés volt, a szél továbbra is fújt.

Megszólítottuk az egyik neves herényi kertészcsalád tagját, Kummer Miklóst is, akinek még a nagyapja kezdte a szakmát, így ő az itt segédkező lányával, Viktóriával a harmadik-negyedik generációt képviseli. Amint elmondta, most van a muskátlik fő szezonja, a balkonnövények közt a gumós begóniák, futópetúniák, évelő szegfűk népszerűek, sláger a kristályvirág, a tölcsérjázmin. Az emberek általában „szemre vesznek”, azt viszik, ami mutatós, ami megtetszik nekik, ebből is egyet, abból is egyet, vegyesen – hallottuk a kertésztől, aki érdeklődésünkre azt is elmondta, hogy a virágok tavaly óta tíz százalékot drágultak.

Kummer Miklós és Viktória színpompás gumós begóniát, sétányrózsát is kínált

Forrás: Cseh Gábor

– Tudom, hogy egyre kevesebb a pénzük az embereknek, és a virág olyan, amin lehet spórolni, nem muszáj rá kiadni. Próbálunk úgy bánni az árakkal, hogy legyen vásárlónk is – hangsúlyozta Kummer Miklós. A vasárnapi megnyitóünnepségen köszöntőt mondott Nemény András polgármester is. Dr. Hende Csaba, Szombathely országgyűlési képviselője emlékeztetett, hogy a két év járvány miatti kényszerszünet után újra itt lehetünk Szekér Tamásnak és az általa vezetett egyesület szervezőmunkájának köszönhetően, amely évtizedek óta jó gazdája ennek a nagyszerű rendezvénynek.