A Győri Balett előadása a világirodalom egyik leghíresebb románca, az Anna Karenina táncszínházi adaptációja, amelyet Velekei László Seregi- és Harangozó-díjas koreográfus állított színpadra. A Tolsztoj klasszikus művén alapuló koreográfia középpontjában Anna, a tragikus sorsú asszony áll, az ő szenvedélyes szerelmét, vívódásait és anticipált bukását ülteti át az együttes a tánc nyelvére. A történet megírását az inspirálta, hogy Tolsztoj 1872-ben szemtanúja volt, amikor egy fiatal nő féltékenységi rohamában egy tehervonat elé vetette magát. Az írót a halott, összeroncsolt nő látványa sokáig nyomasztotta.

Tizenegyszer dolgozta át a művét, mire megszületett a végső változat, amely Annát az irodalom legnagyobb hősnői közé emelte. Táncbéli megfogalmazója, Velekei László a női psziché nagy ismerője, alkotói oeuvre- jéből rendre kiemelkednek az önsorsrontó, elbukott női lelkek motivációit vizsgáló koreográfiák. Ebbe a sorba illeszkedik a sikeres, mindenki által elismert aszszony története is. Annának mindene megvan, amikor egy végzetes napon összetalálkozik a fényes karrier előtt álló, jóképű fiatal katonatiszt tel, Vronszkij gróffal. A teljes élet, a nagybetűs szerelem után vágyódó férjes asszony törvényszerűen ragadja magával ifjú szeretője iránti szenvedélye egészen a tragikus végkifejletig. Amikor először találkozik a pillantásuk, Anna élete megpecsételődik. Nem tud megmaradni boldogtalan házasságában, a társadalom szemében törvénytelen lépést tesz, követi Vronszkijt. Elhagyja férjét és gyermekét, a gróftól pedig egy kislánya születik. De a szerelem ebben a műben nem győzedelmeskedik.

KONCERT

Szombathely. A Végállomás Klubban április 8-án, pénteken 20 órakor két remek rock zenekar veszi birtokba a Végállomás színpadát. A legjobb AC/DC dalokkal kezd az ÉDÁSZ, majd „gyermekkorunk lexszebb dalaival” – és néhány meglepetéssel jön a BAD FERRO. Április 9-én, szombaton 20 órakor a szokásos tavaszi SCHC szeánszra kerül sor a Végállomásban. Fellép a Social Free Face, a Dirty Dawn és a Septic Pain.

Az Árpád-házi Szent Erzsébet (ferences) templomban április 14-én, csütörtökön 19.30-kor Capella Savaria hangverseny lesz. Műsoron: Pergolesi: Stabat Mater. Szólisták: Seregély Krisztina, Czeller Krisztina. Művészeti vezető: Kalló Zsolt.

Bük. A Kiscsillag, a Jóvilágvan és a Meg Egy Cukorka ad koncertet április 8-án, pénteken 18.30 órától a Büki Művelődési és Sportközpontban.

SZÍNHÁZ

Szombathely. Mesebolt Bábszínház 125-ös terem: április 10-én (vasárnap) 10 órakor Jill Tomlinson: A földimalac, aki semmiben sem volt biztos című matiné előadás, melyre 4 éves kortól várják a gyermekeket.

Bük. A XII. Sok-szín-Feszt(ecske) – amatőr színjátszó találkozót április 9-én, szombaton 15 órától rendezik meg a Büki Művelődési és Sportközpontban. A programban 15 órától: Körmendi Kastélyszínház Társulat – Humorrózsák, Trunkó Barnabás – Dácia Gyógyszertárban – bohózat, Szilágyi György – Hófehérke és a hét elgyötört törpe, 16 órától Vasvári Játékszín – Csengey Dénes: A Tejút Lovasa, 17.30-tól Sok-szín-pad Társulat – Grimasz(k)ok, 18.30-tól fesztiválzárás.

Vép. A Művelődési Ház és Könyvtárban április 10-én, vasárnap 15 órakor Miska. Álomjáték – etűdök Schéner Mester motíviumaira.

RENDEZVÉNY

Szombathely. Az Agora – Művelődési és Sportházban április 8-án, pénteken 16 órakor Digi-Lét kérdések, az előadás témája: Számítógép és okoseszközök használata félelem nélkül.

Ugyanitt aznap 19 órakor A Dal a miénk - Csík Zenekar és LGT dalok, vagyis a Csík Zenekar, Presser Gábor és Karácsony János egy országos turné keretében mutatja be a 2020-ban megjelent A dal a miénk című lemezt.

A sportházi Kézműves kuckóban ezen a szombaton 9-től 12 óráig a téma: „Tücsök és bogár” – pálcikabábokat lehet készíteni.

A sportház előtti téren április 9-én, szombat 11 órakor a Tér–Zene programban Szombathely Város Koncert Fúvószenekara ad koncertet, vezényel: Tóth Máté.

Az MMIK-ban április 10-én, vasárnap 14-től 18 óráig Hímes tojás lészen… címmel rendeznek húsvéti játszóházat. Kézműves foglalkozások: hímes tojás, húsvéti ajándéktárgyak, tojástartók, ajtó- és ablakdíszek készítése. 16.45-kor a Dr. Pesovár Ernő AMI szólótáncosai és a Boglya Népzenei Együttes adnak műsort.

A Kámoni Arborétum Ökoturisztikai Látogatóközpont rendezvénytermében április 10-én, vasárnap 15 órakor bábszínház lesz: bemutatkozik Paprika Jancsi mint bűvészinas, és mint kukta. Az első epizódban Jancsi találkozik Kaballóval az ügyetlen bűvésszel, akinek mindig balul sülnek el a trükkjei, majd a második epizódban Jancsi móresre tanítja a zsugori szakácsot. Közben elkészít néhány mókás, de ehetetlen palacsintát is.

A 30Y Kultúrbusz – lírajáratának április 11-én, hétfőn 9.30-kor kezdődik a költészet napi programja. Szombathely leghosszabb autóbuszvonalán, a 30Y Kultúrbuszon csendülnek fel magyar szerzők legszebb, legkedveltebb sorai a költészet napja alkalmából. A járat megállóiban meglepetésvendégek, a városban élő, tevékenykedő prominens személyiségek várakoznak, hogy felszállhassanak a Kultúrbuszra. Az utazó közönség pedig a következő megállóig verseket, versrészleteket, megzenésített költeményeket hallhat egy-egy vendégtől. A Minerva lakóteleptől induló busz (09.30-kor) az Oladi autóbusz-fordulóig közlekedik, a járat végállomásánál pedig egy közös fotózás várja a szombathelyieket zenével, versekkel.

Az Agora Savaria Mozi nagytermében április 11-én, hétfőn 17 órakor „Az égbolt nem a határ” csillagászati és űrtudományi szabadegyetem: Szabó M. Gyula: Kozmikus rémségek címmel tart előadást.

Az Agora Művelődési és Sportházban április 14-én, csütörtökön 19 órakor kezdődik a Savaria Slam Poetry. A slam poetry egy modern költészeti stílus, ami sajátosan ötvözi a szépirodalmat a popkultúrával, a színházat a rapzenével és a versfelolvasást a stand-up comedy-vel.

Bük. Bükfürdőn április 8-án, pénteken 15 órakor megnyitják a termelői piacot Dr. Németh Sándor polgármester, Tóth Tamás, a Bük, Bükfürdő Közhasznú Turisztikai Egyesület elnöke köszöntőjével. Aztán Gyógy-Bor-Tér-Zene koncertek lesznek: 15.30-kor a Marching Jazz Band játszik, 16.30-kor fellép az Ablánc Néptánccsoport, citerán kíséri Pintér Anikó és Hujber Ferenc. 17 órakor a M.É.Z. játszik ír-skót népzenét. Minden pénteken termelői kóstoló lesz a 60 éves Büki Gyógyfürdőben.

Bük A Büki Művelődési és Sportközpont könyvtárában április 9-én, szombaton 9-től 12 óráig Ki nevet a végén? címmel rendeznek társasjáték napot.

A Büki MSK színháztermében április 10-én, vasárnap 17 órakor “Tenger-szemben” címmel Kelemen Zoltán és Varga Richárd előadói estjét hallhatjuk-láthatjuk a költészet napja alkalmából.

Vát. A kultúrházban április 10-én, vasárnap 14.30-kor húsvétváró délután lesz, amely mézeskalács kiállítás megnyitóval kezdődik, és tojáskereséssel folytatódik. A kézműves alkotó műhelyekben: tojáskarcolás népi iparművésszel, húsvéti mézesfigurák díszítése, papírtechnikák kicsiknek és nagyoknak, asztali díszek készítése. Emellett lesz tavaszi kopogtató vásár, közös tojásfa díszítés, és vetítenek húsvéti kisfilmet.

KIÁLLÍTÁS

Szombathely. Savaria Múzeum keddtől vasárnapig van nyitva, 10–18 óra között. Jelenleg a SISI – királyné feketén-fehéren című időszaki tárlat látogatható az állandó kiállítások mellett. A Magyar Nemzeti Múzeum és a Móra Ferenc Múzeum nagysikerű szegedi kiállítása után most a Savaria Múzeum vállalkozik arra, hogy Sisi alakját közelebb hozza a látogatókhoz és tovább árnyalja a történelmi tanulmányok és a popkultúra nyomán megismert képet. A kiállítás eredeti műtárgyak és a halála napján viselt ruhaderék hiteles másolata segítségével igyekszik Sisi eseménydús életének és öntörvényű személyiségének változatos jellemzőit bemutatni. A tárlat újraalkotásakor a Vas megyei múzeumok gazdag anyagából is válogathattak a kurátorok. Fontos szempont volt, hogy a társasági életben, Erzsébet emlékének őrzésében és a jótékonykodásban is nagy szerepet vállaló helyi arisztokrácia hölgyeit is közelebb hozza a kiállítás a látogatókhoz. Élet és halál, öröm és bánat, szépség és elmúlás, diadal és kudarc együtt jelenik meg a kiállításban. A kiállítás augusztus 28-áig látogatható.

A Szombathelyi Képtárban április 10-én, vasárnap 14 órakor A hajdanvolt textilipar termékei: lakástextilek és ruhaipari kelmék címmel lesz ingyenes tárlatvezetés. Cebula Anna művészettörténész, igazgató a frissen megnyílt „Szövött, hurkolt és nyomott anyagok” című kiállításban vezeti végig a látogatókat, akik a Vas megyében egykor igen jelentős textilipar termékeivel ismerkedhetnek meg. Főként az otthonokban használt anyagok: függönyök, bútorszövetek lehetnek ismerősek a rendszerváltást megelőző évtizedekből.

Az Iseum Savariense-ben április 9-én, szombaton 15 órakor Városalapítás a római korban címmel tart ingyenes tárlatvezetést Sosztarits Ottó régész. A Claudius császár által alapított Savaria létrehozása nem csupán politikai döntés, hanem vallási cselekmény is volt. A város helyét kijelölték, majd a több évszázados hagyománynak megfelelően körülszántották. Ezzel szakrálisan is elkülönítették a környező földektől, létrehozva ezzel Pannonia tartomány első, városi ranggal rendelkező települését. A város hivatalos neve Colonia Claudia Savariensium – A savariaiak claudiusi kolóniája lett, ahol az alapító császárt különös tisztelet övezte. Halála után templomot emeltek az istenné avatott uralkodó számára.

A Schrammel-gyűjteményben április 10-én, vasárnap 15.30-kor Krisztus-alakok a Schrammel-életműkiállításon címmel tart ingyenes tárlatvezetést Czenki Zsuzsanna általános igazgatóhelyettes, aki arra is keresi a választ, hogy az alkotó miért éppen a Krisztus-alakot választotta ezeknél az alkotásainál, milyen szituációk és kik azok a személyek, akikre a krisztusi sors szimbolikusan ránehezedett.

Az Agora Művelődési és Sportház galériáján Mese-, és versillusztráció, valamint fotókiállítás nyílt a 2022. évi Óperenciás, Rím-Elő és Suliképek című képzőművészeti pályázatok legjobbjaiból. A díjakat április 11-én 15 órakor adják át. A kiállítás április 20-áig, hétfőtől péntekig 8 órától 19 óráig, szombaton 8 órától 13 óráig látogatható.

A Víztorony különtermében a XII. Szombathelyi sajtóünnep fotókiállítása április 18-áig tekinthető meg.

A Kámoni Arborétum Látogató Központban Barack és cseresznyevirágok – Japán művészeti kiállítás látható április 20-áig az arborétum nyitvatartási idejében.

Répcelak. A Répce Galérián Szántó István DLA festőművész, Folklórremix című kiállítása látható, az előtérben Mészáros Dorottya 5. osztályos művészeti tagozatos tanuló munkáit mutatják be április 29-ig. Felkészítő tanár: Jagadics Mónika.

Kőszeg. A Jurisics-vár Lovagtermében Turcsán Miklós kiállítása április 24-éig, naponta 10–17 óráig látogatható.

Sárvár. A Nádasdy-vár Galeria Arcis termeiben április 10-én, vasárnap 11 órakor Zelenák Katalin, Ferenczy Noémi-díjas textilművész Metamorfózisok című kiállításának megnyitója lesz Cebula Anna művészettörténész, a Szombathelyi Képtár igazgatója köszöntőjével. A tárlat megtekinthető május 3-áig, hétköznapokon 10–17 óráig, szombaton 9–13 óráig. A Folyosó Galérián április 12-én, kedden 17 órakor Szélesiné Mezőfi Ágnes festőnő kiállításának megnyitója lesz Hevér Mihályné a Sárvári Turisztikai Technikum igazgatója bevezetőjével. A tárlat megtekinthető május 15-éig, naponta 10–18 óráig.

Őriszentpéter. A Szikszay Edit Művelődési Házban a Mézeskalács készítő szakkör elkészült tárgyaiból kiállítás nyílt. A tárlat megtekinthető az intézmény nyitvatartási idejében április 14-éig.

Felsőcsatár, Vashegy. A Vasfüggöny Múzeum naponta 10–19 óráig várja az érdeklődőket. Szombatonként és vasárnaponként, 11 és 15 órakor, tárlatvezetés az alapító-tulajdonos vezetésével.