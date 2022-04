Az utóbbi hetekben a szezonhoz képest sokan keresték fel a háziorvosi rendelőket, patikákat felső légúti panaszokkal. Gyógyszert mindenkinek tudnak adni, de bizonyos termékekből előfordulhatnak hiányok. Sorra adták a kilincset egymásnak a betegek a vépi gyógyszertárban az elmúlt időszakban. A szokásos tavaszi forgalomhoz képest érezhetően többen vásároltak orrspray-t, láz- és fájdalomcsillapítót. Dr. Németh Ákos, a Magyar Gyógyszerészi Kamara Vas Megyei Szervezetének elnöke, gyógyszertárvezető elmondta: a maszkhasználat miatt eddig háttérbe szoruló fertőzések hirtelen elérték a lakosságot. Az elmúlt hónapban sokan kerestek felső légúti betegség kezelésére alkalmas szereket.

A korábbinál jóval kevesebben, de viszik még a koronavírus-fertőzés kimutatására alkalmas teszteket is. Dr. Németh Ákos, a Magyar Gyógyszerészi Kamara Vas Megyei Szervezetének elnöke, a vépi patika vezetője szólt arról is, bizonyos készítményekből előfordulhat hiány, de a legtöbb szer helyett tudnak másikat, azonos vagy hasonló hatóanyag-tartalmút ajánlani. Azt javasolja: ha valaki nem tudja kiváltani a gyógyszerét, először érdeklődjön más gyógyszertárakban is, hiszen a készletek nem azonosak. Ha a termék vényköteles, nem elérhető, illetve nem helyettesíthető a gyógyszertárban, a háziorvoshoz kell fordulni. Tapasztalatai szerint felfutóban van az allergiaszezon is: a patikában gyógyszert, szemcseppet és orrspray-ket is tudnak ajánlani, utóbbiakkal azonban érdemes óvatosan bánni: többnyire elsősorban a nátha kezelésére alkalmasak. Ha néhány héten belül nem javulnak a tünetek, érdemes a háziorvos segítségét kérni. – Az elmúlt két évben már-már feledésbe merültek a Covid19-vírus mellett az egyéb, szezonális felső légúti megbetegedések. Köszönhető ez annak, hogy a maszkhasználat gátolja a cseppfertőzést.

A nyitás után azonban sokan keresték fel a rendelőt ilyen panaszokkal, megugrott a vírusos megbetegedések száma – ezt már dr. Prugberger László szombathelyi háziorvos mondta lapunknak. Hozzátette: a pandémia legutóbbi hulláma kevésbé okozott erős tüneteket. Továbbra is fontosnak tartja azonban a járványügyi szabályok betartását, a rendszeres, alapos kézmosás és fertőtlenítés a megelőzés legjobb módja. Dr. Prugberger László véleménye szerint tömegben továbbra is javasolt a maszkhasználat, ahogy az orvosi rendelők várótermeiben is ajánlatos a viselése. – Továbbra is arra kérjük a pácienseket, előbb telefonáljanak és adunk időpontot, az előjegyzés mindenkinek kényelmesebb és biztonságosabb. Szeretnénk elkerülni, hogy a felső légúti panaszokkal várakozók veszélyt jelentsenek például a kismamákra vagy az egyéb más, krónikus betegségben szenvedőkre – húzta alá. A háziorvos figyelmeztet: a szélsőséges időjárás és a gyakori szél is hozzájárul a meghűléses panaszokhoz, ilyentájt fokozottan ajánlott a réteges öltözködés. Kétségkívül itt az allergiaszezon is, dr. Prugberger László tapasztalja: eső után, amikor a csapadék kimosta a polleneket a levegőből, csökken a szénanáthával jelentkezők száma. A jó idő beköszöntével a felső légúti megbetegedés mögött egyre gyakrabban allergia áll.