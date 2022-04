Éppen a koronavírus-járvány kitörése előtt pár héttel – 2020 februárjában – született meg Léna, az első Zaporozsec-baba, aki félősen bújik hol az édesapjához, hol az édesanyjához, amikor megérkezünk hozzájuk Szentgotthárdra. A fényképezőgép nem tetszik neki, nem az a szereplős fajta. Legalábbis, egyelőre. – Az időzítés jó is volt, meg nem is – mondja Varga Bence, az apuka. Amikor Léna megszületett, nagyon sok időt tudott együtt tölteni a család, de a zenekar szempontjából annyira nem örültünk, hiszen leállt minden.

Egy ideig nem is próbáltunk, a gitáros, Balaton Gergő mentőzik, ezért sem tartottuk szerencsésnek. – Első gyermekes szülőként nekünk ideális volt az otthon töltött idő. Félállásban a szentgotthárdi gimnáziumban tanítok magyart és angolt, az online oktatás miatt oda sem kellett bejárni, itthonról dolgoztam – mondja a szentgotthárdi zenekar énekese, gitárosa, aki bízik abban hogy az idén nyáron visszatér az élet a fesztiválokra, koncertekre. Vannak lekötött dátumok, jó hír, hogy most már Szentgotthárdon és Körmenden is biztosnak tűnik egy-egy buli.

– Léna Szombathelyen született, apás szülés volt – veszi át a szót a feleség, Andi, aki azt is azonnal hozzáteszi: Bence számára teljesen természetes volt az apaszerep, mindent ösztönösen csinált, nem görcsölt rá semmire. Nála mindig megnyugodott Léna baba. Andi nyugtalanabb volt, sokat aggódott az első időszakban. – Picit félelmetesnek tűnik, ha az emberből szülő lesz, ami talán abból adódik, hogy ismeretlen dologgal találkozunk, olyannal, amelyhez addig még csak hasonló sem volt az életünkben – ezt már Bence mondja, aki echte szentgotthárdi, így nem véletlen, hogy itt tervez hosszú távra is. Szentgotthárd amúgy is ideális hely kisgyermekes családoknak.

Bencéék most még egy panellakásban laknak, de tavaly vettek egy házat, ezt újítgatják, szeretnének még az idén beköltözni. Andi körmendi lány, így tudja, milyen a kisvárosi feeling, Szentgotthárdot sem sokáig kellett szoknia, mert mindig ilyen hangulatban élt és erre is vágyott. A szülésig a körmendi Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum történész-muzeológusa volt, szerette a munkáját.

A beszélgetés végére annyira belejövünk a múltidézésbe, hogy szóba kerül a megismerkedés története. – 2008-ban a zenekar kitett egy számot az egyik közösségi oldalra, nagyon tetszett, ezért beírtam az együttes fórumába pár sort. Bence e-mailben válaszolt, kérdezte, hogy ki vagyok, honnan ismerem őket, mert akkor még az az időszak volt, amikor minden rajongót számon tudtak tartani. Néhány évnyi szünet után, 2013-ban találkoztunk újra, eleinte nem volt könnyű, mert én Budapesten tanultam, Bence meg Szombathelyen. Először talán nem is hittünk benne, hogy a távolság miatt komolyabbra fordulhat. De végül is átvészeltük a nehézségeket, megszületett a kislányunk, két éve pedig igazi család lettünk.