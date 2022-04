Az Otthon Centrum (OC) az újlakás-piac I. negyedévét összegző tanulmánya szerint idén 278 projektben 6550 lakás épül a 23 megyei jogú városban, a kínált lakások átlagos négyzetméterára pedig 757 ezer forint. Ebből 42 beruházás az első negyedévben indult el, ezekben együttesen 600 lakás kivitelezése kezdődött meg. Az értékesítés alatt álló projektekben majdnem 350 lakás épül, míg több beruházás már a tervezési fázisnál tart, és az értékesítés rövid időn belül elkezdődik.

A legtöbb projekt Debrecenben és Szegeden indult el, egyaránt hét-hét. Soóki-Tóth Gábor elemzési vezető elmondta, a projektek számában nem történt változás, ahogy az újonnan indult beruházások száma is megegyezik az egy évvel korábbiakkal. Az épülő lakások száma azonban 1200-al kevesebb, míg a kínálati négyzetméterár 18 százalékkal magasabb, mint 2021 első negyedévében volt. A legdrágább város már nem Debrecen, hanem Veszprém, majdnem egymilliós négyzetméterárral.

Az OC felmérése szerint a projektek számát tekintve Debrecen, Szeged, Pécs a sorrend. A lista a korábbihoz képest változást mutat, ugyanis Győr lecsúszott a dobogóról, most a negyedik, Szombathely a maga 18 projektjével pedig a hetedik helyet foglalja el a rangsorban. Debrecen a lakásszámokat tekintve is listavezetővé vált. Szeged pillanatnyilag a második, míg Kecskemét feljött a harmadik helyre. Győr ebben a mutatóban is a negyedik lett, Szombathely pedig 533 épülő lakással az 5. helyen található a sorban.

Nemcsak a lista elején, a végén is változott a sorrend, ami a piaci igények pulzálását mutatja: Szolnokon indult a legkevesebb projekt (2), míg a legkevesebb lakás kivitelezése Békéscsabához köthető (33). Salgótarjánban és Dunaújvárosban továbbra sem indult el legalább négylakásos beruházás. Ugyancsak változott a négyzetméterárak rangsora, a sokáig második Veszprém átlagosan 988 ezer forintos négyzetméterárral megelőzte Debrecent. A hajdúsági régió központban 918 ezer forint volt az átlagár.

A további sorrend: Sopron (889 ezer forint), Szeged (783 ezer forint), Győr (781 ezer forint) egy négyzetméterre vetítve. A legolcsóbb Eger 558 ezer forinttal négyzetméterenként. Szombathely a 17. helyen van 594 ezer forintos négyzetméterárral. Az OC becslése szerint tavaly országosan 154 ezer ingatlanpiaci tranzakciót kötöttek, a nyugat-dunántúli régió (Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye) ebből nagyjából 10 százalékkal vette ki a részét, ami a hat országos régió közül a legalacsonyabb érték. Ez azonban nem meglepő, hiszen népességszámát tekintve a Dél-Dunántúl után ez az ország második legkisebb lélekszámú régiója.

A legtöbb adásvétel természetesen a legnagyobb városokban történt. A tavalyi becsült adatok alapján Győrben kicsivel több mint kétezer ingatlanüzletet kötöttek, Szombathelyen 1500-at, Sopronban ezret, ezt Nagykanizsa és Zalaegerszeg követi 750 üzlettel. Ezenkívül még Mosonmagyaróvár emelkedett ki több mint ötszáz adásvétellel.

A térségben kevés az ingatlant vásárló külföldi, akik vannak, azok Zalaegerszeg és Kanizsa környéki kistelepüléseken vettek családi házat. Az itt vásárló összes külföldi fele német állampolgárnak mondta magát, akiket valószínűleg a közelben található gyógyfürdők és az alacsony ingatlanárak vonzottak ide.