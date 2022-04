– Köszönet a támogatásért, köszönet minden szavazatért a választópolgároknak. Hálás vagyok a családomnak, a kampányfőnökünknek, a munkatársaimnak, az aktivistáknak a szavazóköri delegáltaknak. Együtt nagyszerű eredményt értünk el – fogalmazott Ágh Péter, Észak-Vas megye képviselője.

Ágh Péter családja és támogatói körében ünnepelt

Forrás: Ohr Tibor

Hozzátette: amikor először indultam a körzetben 2014-ben, 52 százalékot kaptam, 2018-ban már 61 százalékot, idén pedig úgy tűnik a számok alapján, sikerült ezt is meghaladni. Volt olyan település, ahol az ellenzék jelöltje egy szavazatot sem kapott, de a sokak által baloldalinak tartott Celldömölkön és Répcelakon is kimagaslóan jó eredményt értünk el, ahogy szinte minden szavazókörben szerte a választókerületben. Megtisztelő ez a bizalom, amely arra int, hogy továbbra is alázattal szolgáljam térségünket. Fantasztikus ez a vidék, csodás adottságokkal, amely pártpolitikai hozzátartozástól függetlenül összeköt mindannyiunkat. Nagyszerű emberek élnek itt, akikért kitüntetés dolgozni.

Dr. Hende Csaba, Szombathely és térségének képviselője azt mondta, pályája megkoronázásának tartja, hogy zsinórban ötödik alkalommal szerzett parlamenti mandátumot. Emlékeztetett, 1988 óta folyamatosan dolgozik a város, a megye és az ország közéletében. Az eredményeket értékelve kiemelte: – A választókerület minden településén és gyakorlatilag Szombathely minden részén többséget kaptam. Ez az eredmény nagy alázatra és megkettőzött, megsokszorozott munkára kötelez a következő négy esztendőben. Rendkívül fontos az is, hogy április 3-án egy új politikai többség jött létre Szombathelyen, amely a várost jelenleg vezető baloldali tömörülésnek segítő kezet nyújt, és amellyel tárgyalásokat kezdeményez, hogy a vele azonos kormánnyal karöltve az önkormányzati választásokig biztosítsa a város működőképességét és fejlődését.

Hende Csaba boldogan érkezett feleségével a záróünnepre

Forrás: Cseh Gábor

– A lejáratásomra és a kampányra elköltött százmilliók ellenére is bebizonyosodott, a szombathelyiek ismernek, tudják, hogy a Hende család három nemzedék óta szolgálja ezt a közösséget. Ezt semmilyen rágalomhadjárattal nem lehet semmivé tenni – húzta alá.

Immár hetedik ciklusát kezdi meg az országgyűlésben V. Németh Zsolt, aki lapunknak úgy nyilatkozott: – Nagy öröm és megtiszteltetés, hogy nemcsak relatív, hanem abszolút többséget is jelentenek a rám leadott szavazatok. Nőtt a támogatottságom, hiszen megfejeltem a négy évvel ezelőtti eredményemet: 3,6 százalékkal, vagyis nagyjából 400 szavazattal kaptam többet, mint az előző választáskor. Azt hiszem, ez annak köszönhető, hogy az emberek egyéni és közösségi szinten is megbizonyosodhattak arról, hogy számíthatnak a kormányra, a körzet 127 települése pedig számíthat rám. A képviselő a következő időszak nagy feladatairól is említést tett. Körmenden a Batthyány-kastély és a sportcsarnok a fő irányvonal, Szentgotthárdon a volt kaszagyár rehabilitációja, Vasváron a fürdőfejlesztés, a kistelepüléseken pedig a szennyvíz problémák megoldása a legfontosabb.

V. Németh Zsolt Körmenden koccintott újabb győzelmére

Forrás: Szendi Péter

– Nem mehetünk el amellett, hogy keleten háború folyik, nagyon várjuk, hogy vége legyen. Nyugodt, megfontolt kormányzásra van most szükség annak érdekében, hogy a lehető legbölcsebb döntések szülessenek minden területen – mondta V. Németh Zsolt.