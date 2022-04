A legveszélyesebb a lódarázs



Kaszab Attila egészségügyi kártevőirtó szerint Nyugat-Magyarországon a számtalan darázsfajból három nagycsalád okoz gondot: a kecskedarázs, a német darázs és a lódarázs. Ebben a sorrendben fokozódik veszélyességük.



A kecskedarazsak a másik két családdal ellentétben nem tartanak fenn többezres kolóniát, de jellemzően a tetőszerkezeten több száz csekély egyedszámú családdal vannak jelen a nyári meleg napokon.

A német darazsak ezzel ellentétben egy nagy fészket építenek, jellemzően az épület eldugott részébe. Ez amikor már feltűnik, és azt észrevesszük, addigra többezres egyedszámukkal már veszélyt jelentenek a laikus irtással kísérletezők számára.



Megtudtuk, ezen egyedek védelmi kört vonnak a fészkük köré, ami ha egybeesik a közlekedési útvonalunkkal, biztosan támadást eredményez. Ennek a fajnak a fészkét minden esetben kezeltetni kell, mert túl a csípésük jelentette veszélyen az épületben is komoly károkat okoznak.



A legveszélyesebb darázsfaj a csaknem öt centiméter hosszú egyedekkel is rendelkező lódarázs. Nagy területet „rekeszt le” a fészke körül, melyet ha megközelítünk, nemcsak támadással viszonoz, de visszavonulásunk esetén akár tíz-tizenöt méterre is követ minket. Csípése esetén lokális izombénulást okozhat, ami egy a fejen vagy nyakon ért szúrás esetén életveszélyessé is válhat – erről is beszélt a szakember.



Focilabda-nagyságúra is építhetik fészküket



– A különböző fajok eltérő irtási módozatot igényelnek. Többfajta technológia áll a rovarirtó rendelkezésére, de mindenképp jó, ha be tudjuk határolni a darazsak rajzási helyét – mondta el kérdésünkre Kaszab Attila. A szakember hozzátette: – Az irtószerek lehetőséget adnak arra, hogy az épületszerkezet bontása nélkül elvégezze a rovarirtó a munkát. A darázsinvázió-szezont onnantól számoljuk, amikor a megtermékenyített királynő át tud telelni olyan helyeken, ahol a fagytól, a téli hidegtől védve van. Ebben az esetben március vége felé, amikor a napi hőmérséklet már eléri a 10-15 fokot, kirepül és elkezd fészkelési helyet keresni. Amikor ezt megtalálja, mindenféle növényi korhadékokból meg is építi, amibe lerakja a petéket.



Kaszab Attila kitért arra is: – Az első kikelő generáció hamar a királynő segítségére lesz a fészek további építésében. Amikor felmegyünk a padlástérbe, és esetleg meglátjuk a futball-labda-nagyságú fészket, azt – jó ha, tudjuk – nem több év alatt építették meg, hanem egy márciustól augusztusig tartó időszak alatt – magyarázta tovább a darázsirtó.

Ebben az esetben ne a tűzoltókat riasszuk!



Sokan azt gondolják, hogy amint darazsat látnak otthonuk közelében, azonnal a tűzoltókat kell hívni, ez azonban már nem így van.



– A darazsakkal és méhekkel összefüggésben a tűzoltók csak abban az esetben avatkoznak be, ha a rovarok közvetlen életveszélyt jelentenek – ezt már Balogh Eszter tűzoltó főhadnagy, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője mondta el lapunknak. Majd így folytatta: – Ilyen eset például, amikor egy forgalmas közterületen, óvodában, iskolában telepedtek meg az állatok. Ha közvetlen életveszély nincs, méhbefogást végző méhészek, rovar- és kártevőirtó szakemberek tudják kezelni a helyzetet. A tűzoltók felkérésre részt vehetnek a munkában, például ha a kas olyan magasan van, ahova csak magasból mentő tűzoltó gépjármű segítségével lehet feljutni – tájékoztatott Balogh Eszter.



Biztosítás is köthető a fészek eltávolítására



Kevesen tudják, de már darázsfészekirtásra is lehet biztosítást kötni. Az általános lakásbiztosításokhoz kérhető olyan kiegészítő szolgáltatás, mint a darázsfészekirtásra vonatkozó fedezet. Ez azt jelenti, hogy a biztosító téríti meg a költségeket, ha otthonunkban, kertünkben darázsfészket kell eltávolítani. Ma már Magyarországon öt-hat olyan biztosítótársaság van, amelyeknél igénybe lehet venni a darázsfészekirtásra vonatkozó kitételt. Főleg családi házak esetében érdemes erre figyelni, mert a társasházi biztosítások ezt alapból tartalmazzák. Fontos tudni azt is, hogy csak abban az esetben fizet a biztosító, ha a műveletet szakképzettséggel és erre vonatkozó tevékenységi engedéllyel rendelkező szakcég vagy vállalkozó végzi.