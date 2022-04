Korábban lapunk is beszámolt róla, folyamatosan zajlanak a Szombathely és Kőszeg közötti M87-es út megépítésének előkészítő munkálatai. Tavaly októberben Dömötör Csaba parlamenti államtitkár, miniszterhelyettes és dr. Hende Csaba a térség országgyűlési képviselője a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Kőszegi utcai irodájában tájékozódott a részletekről. Akkor elhangzott: az M87-es már rendelkezik útépítési engedéllyel, ezután a kiviteli tervek elkészítése következik. Az ezzel kapcsolatos közbeszerzési eljárás április 19-én, kedden jelent meg. Ágh Péter, Észak-Vas megye országgyűlési képviselője úgy nyilatkozott:

– A Vas megyeiek folyamatosan hallhatnak újabb és újabb híreket arról, miként halad az M87-es út megépítése. Hosszas előkészítő munka után most egy jelentős mérföldkőhöz érkezett a beruházás. A 18,09 kilométer hosszú út két fő részből áll: a Szombathely és Kőszeg közötti egybefüggő 13,58 kilométer hosszú szakasz kétszer két sávon, míg az új 87 sz. főút Kőszeg keleti elkerülő és a magyar–osztrák országhatárig tartó egybefüggő 4,51 kilométer hosszú szakasz kétszer egy sávon halad majd.

A nyomvonalon – a települések megközelítése érdekében – egy külön szintű, két szintbeli csomópontot alakítanak ki, továbbá négy mezőgazdasági/önkormányzati út és két országos közút átvezetése is megvalósul. A Közbeszerzési Értesítőben közzétett hirdetményből kiderült az is, hogy a 87-es gyorsforgalmi út jobb oldalán Gyöngyösfalunál pihenőhelyet, közforgalmú WC-mosdó épületet is terveznek.

A Szombathelyt és Kőszeget összekötő út tervezett nyomvonala

Forrás: VN/NIF Zrt.

Dr. Hende Csaba, Szombathely és térségének országygyűlési képviselője érdeklődésünkre közölte: a terveknek megfelelően, ütemesen haladnak a térséget érintő közútfejlesztések. Legelőrébb a szombathelyi északi elkerülő kialakítása tart: a kivitelezőt már kiválasztották, remélhetőleg hamarosan a szerződéskötés is megvalósul. A Szombathelyt Kőszeggel összekötő M87-es gyorsforgalmi út pedig legalább olyan jelentős a térség fejlődése szempontjából, mint az M86-os, hiszen ez a szakasz Béccsel teremt közvetlen gyorsforgalmi kapcsolatot a vasi megyeszékhely számára.

Folynak a munkálatok a Szombathely–Egyházasrádóc vonalon is, amely Körmend, illetve Graz, valamint az M7- es irányába megkerülhetetlen közlekedési folyosó részévé teszik Szombathelyt. Mint fogalmazott: ezek a fejlesztések garantálják hosszú távon a város gazdasági fejlődését és a benne élők jólétét.