– A kőszegi gimnáziumban a ballagás kicsit más, mint más iskolákban. Amikor befejeződik a ballagás, akkor a végzős osztályok átvonulnak a Jurisich térre, ahol egy kollégista gyerek elköszön a várostól, a polgármester pedig útravalóval látja el őket. Ott fejeződik be az ünnepség. Idén újdonság, hogy kiadjuk a „Benned a létra” elnevezésű díjat – erről is beszélt Keszei Balázs. – Ez pénzjutalmat jelent, amit egy anonimitását kérő adományozó, volt diákunk ajánlott fel az iskola egy tanulójának. Azt a végzős diák kaphatja meg, aki személyiségében és vagy tanulmányaiban legtöbbet fejlődött a nevelőtestület véleménye szerint és valamelyik kistelepülésről érkezett. A szombathelyi ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban is nagy már a készülődés, három osztályuk, 107 diákjuk ballag a hétvégén. Papp Tibor igazgatótól megtudtuk: – Lesz egy utolsó osztályfőnöki óra az érettségi előtt álló tanulóknak. Ezt követően az ötödik és tizenegyedik évfolyamos diákok sorfala között sétálnak végig a végzősök az iskolán, és jó idő esetén az udvaron is. Rossz időben a tornacsarnokunkban tartjuk meg az ünnepi részt. A köszöntő beszédek után a zászlóátadás következik, amivel a hagyományok átadását szimbolizálják a végzősök, végül rövid műsorral zárul a ballagási ünnepség – mondta el érdeklődésünkre Papp Tibor.