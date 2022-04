Tavaly ilyenkor már hiába kerestünk volna virágzó kockásliliom-példányokat, hamar elvirágzott ez a dekoratív védett növény. Idén viszont – az összevissza időjárás ellenére – a napokban is sokan megcsodálhatták Csákánydoroszló határában. Az idei furcsa időjárásnak köszönhetően elhúzódott a kora tavaszi növények nyílása.

A hagymás gumós növényeinknek elegendő, ha kicsit felenged a talaj, és megindul a nedvkeringés. Január elején az enyhe időjárás miatt sok növény indult gyors fejlődésnek. Több helyen a hóvirág, a tavaszi tőzike is gyorsan kinyílt. A „februári tavasz” is tovább siettette a folyamatot. Fagyott talajállapottal csak nyomokban találkozhattunk. Aztán március elejére megint télies lett az időjárás, április elején pedig még havazott is. Így történhetett, hogy több növényfaj esetében is elhúzódott a virágzás. Normál években, mielőtt teljesen kizöldülne az erdő, az utolsó, lombsátor nélküli heteket kihasználva bukkannak elő a mocsári kockásliliom virágai.