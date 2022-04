Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője ünnepi beszédében úgy fogalmazott: az új bölcsőde annak szimbóluma, hogy Répcelak egy élhető kisváros, amely hisz a jövőben és tudja azt, hogy az elkövetkezendő években vagy akár évszázadokban is lesznek, akik a településen élnek majd. Hozzátette, bízik abban, hogy az elmúlt évek együttműködéséhez hasonló munkát tud majd folytatni a városvezetéssel az előttünk álló négy évben.

Az ünnepélyes átadón elsőként Mérgesné Stampf Ildikó, a Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési osztályának osztályvezetője ismertette a beruházás részleteit. Elmondta, hogy a répcelaki önkormányzat a Vas Megyei Önkormányzati Hivatallal közös konzorciumban nyert el csaknem 120 millió forint vissza nem térítendő támogatást. Ez a tervezés idején még száz százalékban fedezte volna a minibölcsőde megépítésének költségeit. A pandémia azonban közbeszólt és a dráguló alapanyagárak miatt az önkormányzatnak is hozzá kellett járulnia a kivitelezés költségeihez. Így végül öszszesen közel 123 millió forint összköltséggel épülhetett meg az új bölcsőde a már meglévő intézménnyel egy telken – ez lehetővé teszi a két bölcsőde szoros együttműködését. Az építkezés eredményeként egy 151 négyzetméteres, modern, akadálymentesített, megújuló energiaforrásokat alkalmazó intézményt vehettek át annak dolgozói.

Lászlóné Moór Lilla intézményvezető köszöntötte a megjelenteket

Forrás: Ohr Tibor

– A város középtávú fejlesztési tervének része a fiatalok letelepedésének segítése, ugyanis már Répcelakon is probléma a korösszetétel kedvezőtlen változása. A minibölcsőde megépítésével most egy újabb lépést tettünk a fiatalok itt tartásának, bevonzásának érdekében – mondta el Szabó József polgármester. Lászlóné Moór Lilla intézményvezető házigazdaként köszöntötte a megjelenteket. Ismertette, hogy Répcelakon már az 1970-es évek elejétől működött bölcsőde. Az évek során az intézmény kihasználtsága folyamatosan változott, ám mára az ellátás iránti érdeklődés nagymértékben növekedett nemcsak a répcelakiak, hanem a környező települések lakóinak körében is.

Elmondta: a tervek szerint az intézménybe fogadható hét kisgyermek számára egy kisgyermeknevelő és két dajka biztosít majd ellátást szeptembertől. A közös telken működő két intézményben összesen 19 kisgyermek gondozását tudják végezni – ez a szám tovább emelkedhet 22 főre abban az esetben, ha minden bölcsődés betölti a második életévét. Hozzátette: mindkét bölcsődében május 22-én nyílt napot tartanak, ahol az érdeklődők betekintést kaphatnak a bölcsődei életbe.

Az ünnepségen a Móra Ferenc Általános Iskola két diákja, valamint a Százszorszép Óvoda növendékei adtak műsort. Az épületet Szakál Szilárd plébános és Baranyay Bence lelkész áldották meg.