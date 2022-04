A bejárattal szemben, a PNH impozáns standjánál Ferencz-­Tóth Szilvia HR-vezető egy hidraulikatankot mutatott teljes életnagyságban. Földmunkagéphez készült termékükön magyarázta az érdeklődőknek, milyen munkafolyamatokat végeznek kollégáik, amíg a jelentős súlyú darab elkészül. Több aktuálisan nyitott pozícióval és nyereményjátékkal is készültek rendezvényünkre. Szemben a Schaeffler főleg közép- és felsőfokú műszaki végzettséget igénylő pozíciókat ajánlott, például forgácsoló, gépkezelő, szerszámkarbantartó, minőségbiztosítási technikus. E-mobility gyáregységükben is sok szakemberre van szükség, frissdiplomásokat is keresnek – duális hallgatóik közül többen a vállalatnál folytatják karrierjüket, de várják külsősök jelentkezését is, mondta Fülöp Zsolt HR-generalista. A rendőrség toborzóstanddal készült: hivatásos jogviszonyban lévő felügyelőket, hírbiztonság-technikust, reintegrációs tiszteket, raktárost várnak állományukba. A bátrabb érdeklődők kipróbálhatták standjuknál a kényszerítő-mozgáskorlátozó eszközöket, a bilincset, tonfát, pajzsot.