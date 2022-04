Korábbi iskolájában futunk össze Bősze Eszterrel, ahol a közelmúltban rendezték meg a Savaria Floriadae és a Savaria Parcum versenyt, virágkötőknek, illetve parképítőknek. A hermanosok mindkét területen extra teljesítményt nyújtottak. Így volt ez az elmúlt években is, amikor az intézmény tanulói több nemzetközi sikert értek el.

Tavaly a körmendi Hutter Péter és a jákfai Bokor Péter – két végzett parképítő – szerzett aranyérmet Grazban, az Euroskills 2021-en, a szakmák Európa-bajnokságán. Bősze Eszter itt a virágkötők között bizonyult a legjobbnak, a két parképítővel együtt ő képviselheti Magyarországot a szakmák világbajnokságán.

– A gyakorlás folyamatos, de felkészülni nem igazán lehet, mert a feladatokat a helyszínen kapjuk meg. Próbálom minden területen képezni magamat, hogy ne érjen meglepetés. Úgy tudom, 19-en versenyzünk, de ez még változhat – tudjuk meg Esztertől, aki élete egyik nagy lehetőségének tartja a világbajnokságot. Az általános iskolában nagyon jó tanuló volt, mégsem gimnáziumban tanult tovább. A Herman-iskola nyílt napja olyan meggyőző volt számára, hogy azonnal elhatározta: a virágkötő és virágkereskedő szakot választja. Tavaly végzett, és döntését nem bánta meg. Egy sárvári virágüzletben dolgozik, szereti a munkáját és a színeket, az illatokat, amelyek nap mint nap körülveszik.

– A tavasz a kedvencem, ilyenkor nyílik a tulipán, a nárcisz és a frézia. Ezek a virágok nagyon jó alapanyagok, gyönyörű csokrokat, díszeket lehet belőlük készíteni, ráadásul illatosak is. Mostanában divat, hogy az élő virágot kombináljuk a száraz anyagokkal, én is gyakran alkalmazom ezt a munkám során. Amúgy a színes csokrokat keresik a legtöbben. Most már nem egy- vagy kétféle szín van egy csokorban, hanem sokkal több, így a virágkötő bátran álmodhat merészet. A kegyeleti munkáimnál a fehér dominál, úgy tűnik, ez örök szín, de úgy látom, kezdenek hódítani a pasztellek is. A formát tekintve a kisebb, görög koszorú van az első helyen, emellett a sírdíszek és tálak is a reneszánszukat élik – mondja Eszter.

A rábapatyi származású virágkötő megemlít néhány nevet: Hodvogner Csaba, a Herman-iskola igazgatója, egykori osztályfőnöke, Seres Györgyi és felkészítő tanára, Botos Andrea mindenben támogatták. – A szakma szeretete és a gyakorlás, ez a titok – mondja végszóként Eszter, aki csak úgy ragyog a virágok között, látszik, hogy megtalálta a helyét az életben.