Egy élénk, természetes alapanyagokkal fűszerezett nagyobb, és egy kisebb, színátmenetes csokrot készített Bősze Eszter. Ő már nem versenyezni, hanem gyakorolni érkezett: harmadmagával képviseli majd hazánkat a virágkötők világversenyén Shanghaiban. Hasonló megtiszteltetésben lehet része az idei első három helyezettnek is, az idei megmérettetés ugyanis az EuroSkills 2023 előválogatója is volt egyben.

Az ország minden tájáról érkeztek nevezők: 16-an a kertépítésben, 12-en pedig a virágkötészetben mérték össze tudásukat, kreativitásukat. Jánosi Johanna, a szombathelyi intézmény végzős tanulója összetettben a második helyezést érte el. Azt mesélte: hosszas előkészítő munka előzte meg a tényleges alkotást. Igazi tavaszt idéző virágokat választott: boglárkát, szellőrózsát, tulipánt, hunyort és némi áfonyát is csempészett közéjük. Horváth Bálint pedig az évszak klasszikus növényei mellett orchideával, eukaliptusszal, nyírfával tette egyedivé alkotásait.

A versenyzőknek három kategóriában kellett teljesíteniük: egy csokor, egy virágszőnyeg, és egy asztaldísz kötése szerepelt a feladatok között. A kertépítőknek egy háromszor háromméteres területen kellett megvalósítaniuk az előzetesen megálmodott terveiket.

Hodvogner Csaba, a Kisalföldi ASZC Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója köszöntőjében emlékeztetett: ha úgy számozzuk őket, mint az olimpiákat, akkor ez a 33. Savaria Floriadae és a 9. Savaria Parcum a sorban. Az országos nívójú verseny hozzájárul a szakma népszerűsítéséhez is. Németh Ákos tanácsnok köszöntőjében a költészethez hasonlította a virágkötészetet. Dr. Hende Csaba országgyűlési képviselő az eredményhirdetésen úgy fogalmazott: ezek a művészeti alkotások szépséget visznek a hétköznapokba. – A kert nemcsak gyümölcsöt, de gyógyít is, és reményt is ad. Erre az utóbbi időben különösen nagy szükségünk volt – mondta Bagdán Boglárka agrárszakképzésért felelős helyettes államtitkár, aki beszédében kiemelte: a szakmai verseny az egyben ünnep is.