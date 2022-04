A húsvét közeledtével a boltok polcait, a piaci árusok standjait szinte ellepik a műanyag díszek. Azonban a fából, a veszszőből, a textilből és más természetes anyagokból készített díszek nemcsak tartósabbak, hanem környezetkímélőbbek, mint a műanyagból gyártottak. A családnak és a gyerekeknek nagyon jó szórakozás – ha még nem próbálták –, hogy a háztartásban fellelhető zöldségeket, fűszereket használhatják fel tojásfestésre. Tökéletesen megfelel erre a cékla, a hagyma héja, a vörös káposzta, a kávé, a fekete tea és a kurkuma is.

– A színezni kívánt tojásokat mossuk meg, főzzük keményre. A meleg tojások ezután mehetnek a különféle színező levekbe. A céklától piros, a kurkumától sárga, a hagyma héjától barna, a vörös káposztától pedig kékeslila lesz a tojás – magyarázta egy környezettudatos szombathelyi apuka, Jusits Gergely. Véleménye szerint már az ünnepi készülődés során érdemes odafigyelni a környezettudatosságra.

– Keressük, vásároljuk a hazait, helyit, jó időtöltés kimenni a piacra és megnézni, mit kínálnak a kistermelők. Sokkal finomabb tojást, sonkát, tormát vihetünk haza. Aki megteheti, akár otthon is termeszthet tormát, hiszen a magyar torma Európában is híres. Jól át kell gondolni, mi kell arra a három napra, amíg nem lesznek nyitva az ünnep miatt az üzletek, vásároljunk tudatosan! A legjobb, ha nem csomagolunk. Pár perc örömért tépkedésért, nem érdemes hulladékot termelni.

Kaphatók textil nyuszis táskák a műanyag zsákok helyett, és ezek ráadásul évekig használhatók. Fontos a maradékmentés. Hiszen amikor már unalmas a sok sonka, tojás, torma, készülhet belőlük például húsvéti „maradékmentő” saláta. A lakás, a kert díszítése is hagyomány, érdemes odafigyelni, hogy minél kevesebb műanyagot, felesleges csomagolópapírt használjunk, legyen jelszavunk a zöld dekoráció! A sok műanyag helyett frissen szedett fűből is lehet kis fészket építeni – akár panellakásban is – a csokinyusziknak.

Húsvétkor sok szülő fejében megfordul, hogy élő nyuszit vegyen a gyermekének, azonban ne feledjük: ez nagy felelősséggel jár. Ha mindenáron tapsifülest szeretnének simogatni a gyerkőcök, akkor el lehet sétálni egy közeli állatkertbe vagy menhelyre. Ezeken a helyeken mindig felkészültek a gyerekek érkezésére.