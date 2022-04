A kisállattemetőben elhelyezett négylábú családtagok száma most már ezer felett van, mivel nagyon régóta működnek, már sokan tudnak róluk. Ha eutanáziára van szükség egy kiskedvencnél, akkor a kórházba, ha az otthonukban történik a haláleset, akkor oda mennek el értük. Elszállítják a kisállatot, és 24 órán belül megtörténik a temetés. Csaknem két éve, az országban egyedülállóan már kisállathamvasztással is foglalkoznak Zoltánék. Miután minden engedélyt beszereztek, ezt a fajta szertartást is vállalják.

A gazdák ilyenkor hermetikusan lezárt, tappancsokkal díszített kis urnában vihetik haza szeretteik hamvait. Mostanában egyre többen választják ezt a fajta temetési módot, míg mások ragaszkodnak a hagyományos temetéshez. – Mi nem készítünk elő sírhelyet, ez nem lenne jó se a szemnek, se a léleknek, amikor egy gazdi éppen gyászol. Előfordul, hogy a gazda szeretne itt lenni a szertartáson, de van, aki csak a már kész sírhelyet látogatja meg. Tiszteletben tarjuk a kívánságokat, és mindig kegyelettel foglalkozunk a négylábú családtagokkal. A protokoll ilyenkor az, hogy én elvégzem a megfelelő teendőket, feldíszítem a sírt, felírom a nevet a fejfára, mécsest gyújtok. Ezt lefotózom és e-mailben elküldöm a gazdiknak, sokan ezután jönnek el látogatni. Mindenszentekkor nálunk is van megemlékezés.

– Van egy negyven-ötven emberből álló állandó gazdatársaság, akik kijárnak a temetőbe, sokszor a saját kedvencük sírja mellett lévőt is gondozzák. A kedvenceik sírját folyamatosan látogató emberek számomra különlegesek. Ezt azért is mondom, mert egy, a cicája sírját látogató hölgy lett a feleségem. Egyformán szeretjük és tiszteljük az állatokat, ez közel hozott minket. Most együtt segítjük át a gyász időszakán a hozzánk forduló gazdikat – zárta szavait Rétfalvi Zoltán.