Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a január 8-ig beérkezett munkabaleseti jegyzőkönyvek alapján a napokban tette közzé a tavalyi munkabalesetekről szóló kimutatását. Ami az esetek számát illeti, abból kicsivel több volt, mint tavaly, viszont jóval kevesebb, mint az ezt megelőző négy évben, ami nyilván a koronavírus-járvány kevés jótékony hatásainak egyike. A halálos balesetek tekintetében már rosszabb a helyzet, itt a számok hatéves csúcson vannak, legutoljára ugyanis 2015-ben haltak meg olyan sokan munkahelyi balesetben, mint tavaly (84). Vas megyében 670 regisztrált munkahelyi baleset történt, ebből kettő halálos kimenetellel járt.

Ez az eredmény is rosszabb, mint a 2020-as, akkor 650 baleset történt a munkahelyeken, amelyek közül egy végződött tragédiával. A legtöbb baleset (7.397) az 50–249 főt foglalkoztató vállalatoknál történt, azonban a halálos esetek csaknem fele (40), az 1–9 főt foglalkoztató cégeknél következett be. A kimutatásból kiderül, hogy minden tekintetben a férfiak, azon belül is a 45–54 éves korosztály a legveszélyeztetettebb. Velük esik meg a legtöbb baleset (5664) és a legtöbb súlyos (47) és halálos (29) eset is.

A termelési ágazatokat vizsgálva azt látni, hogy a legtöbb baleset a gép- (4156) valamint a feldolgozóiparban (3986) következik be, miközben a legtöbb tragédiával végződő eset az építőiparban (28), valamint a szállítmányozásban történik (19). Tendencia, hogy az építőipar produkálja a legrosszabb munkabaleseti számokat, ezért a Pénzügyminisztérium Munkavédelmi Főosztálya már 2019- ben útjára indította kétéves országos munkavédelmi kampányát, hogy ezzel is javítsa az ágazat biztonságát. 2020-ban aztán egy összegzést is készítettek a munkavédelmi tapasztalataikról.

Ebből kiderül, hogy bizonyos dolgok biztosításával, mint amilyen a pihenőidő, vagy a védőital, általában nem szokott gond lenni, ahogyan a legtöbb esetben a védősisak, és a láthatósági mellény is rendelkezésre áll, csakhogy ezeket a munkavállalók nagy része egyszerűen nem használja. Mindezeknél sokkal gyakoribb a magasból való lezuhanás elleni védelem hiánya. A vizsgált időszakban az esetek több mint felében nem gondoskodtak a biztonságról. Ugyanígy az esetek harmadában a munkagödör oldalfalait sem támasztották meg megfelelően.

Ezt a munkáltató sokszor azzal magyarázta, hogy a dúcolat beépítése túl sok időt és energiát vesz igénybe, ráadásul az árokban folyó munkát is akadályozza. Mindez persze óriási felelőtlenség, emlékezhetünk rá, hogy az elmúlt években sajnos Szombathelyen a magasból leesésre és a munkagödör falának beomlására is volt példa, ráadásul minkét eset tragikus kimenetellel járt. Tavaly egyébként 173 esetben szabtak ki munkavédelmi bírságot a hatóság emberei, összesen több mint 116,5 millió forint értékben