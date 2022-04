A celldömölki önkormányzat szezonnyitó nagyrendezvénye a Tulipánfesztivál a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár szervezésében. Az utóbbi két évben a pandémia akadályozta a fesztiválozást, állandó kockázati tényező az időjárás – és ettől nem függetlenül a tulipánnyílás. Az idén virágpompába öltözött a város a nyolcadik Tulipánfesztiválra. És bár pénteken még volt egy kis eső, a szabadtéri koncertek sem maradtak el, a Syrius Shadows Band és a Romungro Gipsy Band után este kilenckor a Delta fokozta a hangulatot: csordultig megtelt a Dr. Géfin tér.

A fesztiválkoreográfia különben nem változott. Pénteken délután a Móritz Galériában megrendezett kiállítással – Fehér László köszöntőjével – nyílt meg hivatalosan a fesztivál. A tárlaton ezúttal Kemenesalja népművészete mutatkozik be népi iparművészek és a KMKK fafaragó szakköre részvételével. Bökő címmel impozáns késkiállítás is nyílt a bordó térben, dr. Persaits Gergő késgyűjtő vezette be a közönséget a kések sokszínű világába. Érezni, hogy a kisujjában van minden, amit a világ késeiről tudni kell.

Gólyalábas parasztkomédia szombaton a kilencemeletes lábánál

Forrás: Cseh Gábor

Szombaton már délelőtt 10 órakor benépesült a Dr. Géfin tér, a KMKK ifjú mazsorettjei, aztán a Koptik Odó utcai óvodások hívták fesztiválozni a cellieket. A helybeli csoportok mellett vendégelőadók is érkeztek, a szabadtéri színpadon egész nap történt valami, miközben sült és vattacukor illata terjengett. Délután például az Óperenciás Bábszínház Gólyalábas parasztkomédiája állította meg a sétálókat, napfürdőzőket: a gólyalábasok persze nem mentek föl a színpadra, régi vásári szokás szerint belakták a teret, szókimondó természetességgel szólították és tréfálták meg a közönséget.

Mint mindig, a Dr. Géfin térrel átellenben, a Szentháromság téren tartották meg a kirakodóvásárt, itt rendezték be a „tulipános népi játékparkot” is. A vásárban táncoló tulipánokat most nem láttunk, volt viszont tulipánfesztiválos bögre a kínálatban, több változatban. Az este közeledtével a KMKK előtt ismét a koncerteké lett a főszerep, volt operett-összeállítás és buli minden mennyiségben. Közben a művelődési központban kiállítás nyílt Süle Ferenc (1941–2021), a celldömölki Liszt Ferenc Vegyeskar karnagya emlékezetére.