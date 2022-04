Ennek köszönhetően most már harmincnégy ökoturisztikai létesítmény gazdagítja a kínálatot az Őrségi Nemzeti Parkban, ahol évente 72 ezer látogató fordul meg. A nagy jelentőségű turisztikai fejlesztés keretében épült kerékpár- és kenutároló, játszótér, de létrehoztak egy interaktív kiállítást is, ami a Rába csodálatos világát mutatja be. – Egész Európában nincs olyan erős állami természetvédelem, mint hazánkban – mutatott rá dr. Rácz András, az Agrárminisztérium államtitkára az eseményen, aki összegezte is az elmúlt 12 évet: a nemzeti parkok költségvetése megnégyszereződött, 2004-ben 4,5 milliárd forintból gazdálkodtak, ma ez az összeg 20 milliárd és az igazgatóságon dolgozó munkatársak létszáma is duplájára nőtt

Interaktív kiállítás is nyílt – a bejárásán V. Németh Zsolt, dr. Rácz András és dr. Markovics Tibor

Forrás: Szendi Péter

Az államtitkár kitért rá, hogy 2010-ben hozták létre a nemzeti parki termékvédjegyet, hogy a helyben élő termelők piacra jutását segítsék, valamint a helyben maradást, az önfoglalkoztatást, a vidék lehetőségeinek kihasználását.

– Létrehoztunk 82 új, országos jelentőségű védett természeti területet, mintegy 4200 hektáron és a csákánydoroszlói projektekhez hasonló fejlesztések is voltak bőven. 170-180 beruházás, körülbelül 80 milliárd forint összegben – hangsúlyozta dr. Rácz András, aki azt is hozzátette, 320 ezer hektáron javították ezeknek köszönhetően a természeti környezet állapotát. Zárásként a változó társadalmi szokásokról beszélt: egyre többen keresik az aktív kikapcsolódási lehetőségeket, többeket érdekel a természetjárás, a kirándulás, túrázás, kerékpározás, a vízi kalandok világa – fogalmazott.