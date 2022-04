Újabb álom valósult meg Lukácsházán, fogalmazott a múlt heti átadón Virág János polgármester az egészségügyi alapellátás fejlődése kapcsán. Hozzátette: akik ismerik, tudják róla, hogy térségben gondolkodik. Lukácsházán élnek azzal, hogy az ott letelepedett multicég révén az átlagnál jobbak a lehetőségeik, de ezáltal a térség többi településén is magasabb színvonalú szolgáltatások elérhetők úgy a gyerekek, mint a felnőttek számára.

Az 1995-ben épült rendelő felújítására még 2019-ben nyertek 105 millió forintot. Az építési és egyéb költségekkel összesen 175 milliós beruházás hiányzó 70 millió ját Lukácsháza önkormányzata finanszírozta tulajdonrészarány-módosítással. A Magyar falu programban nyert, közel 3 millió forintból még orvosi eszközöket is beszereztek a rendelőbe. Az épületben háziorvosi és gyermekorvosi rendelő, valamint védőnői szoba is kapott helyet. Belső átalakítás révén bővült a váróterem, megújultak a szociális helyiségek és a fiókgyógyszertár, valamint az épületben található orvosi szolgálati lakás is. A fűtési és villamos rendszerek is korszerűbbek lettek, napelemeket helyeztek el a tetőn, új nyílászárókat építettek be, és hőszigetelést kaptak a falak.

Avatóbeszédében Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője a most véget ért parlamenti ciklusra visszatekintve elmondta, örömmel tölti el, hogy jelentős munkát tudtak végezni Észak-Vas megye településeiért. – Mindennek számos bizonyítéka van, ilyen a lukácsházi orvosi rendelő is. A beruházások megvalósításáig azonban hosszú út vezet, de soha nem azt néztük, hogy mit miért nem lehet, hanem hogy mit hogyan lehet. Így tudtunk eredményeket elérni – mutatott rá. – A TOP-pályázatban megvalósult orvosirendelő-fejlesztések közül ez a koronaékszer: az utolsó, sorban a 24. beruházás a megyében.

Összesen 930 millió forint értékben tudtak megújulni orvosi rendelők Vasban – jegyezte meg dr. Kondora Bálint, a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke. Mint az alelnök jelezte, a program folytatódik, az egészségügyi alapellátás fejlesztése pedig megmaradt kiemelt prioritásként. A megújult, modern épületet Bokor Zoltán plébános és Kalincsák Balázs evangélikus lelkész szentelte fel.