Záhonynál nem volt nagy várakozás, az előzetesen ukránra fordíttatott precíz dokumentáció, és a tolmács szerepét is vállaló Szkoropádszky Péter atya, a kárpátaljai görögkatolikus karitász helyi vezetője segítette a gördülékeny határátkelést. Először azt a családot látogattunk meg egy kis faluban, akik a háború kitörésekor átjöttek Szombathelyre, majd két hét után hazamentek, mert az állataikat csak átmenetileg tudták az anyósra, apósra bízni, és nem akarták lakatlanul hagyni a szép házukat sem.

A három gyerek most online tanul a két hét szünet után folytatott iskolában. A karitász hatalmas adag tartós élelmiszerrel, higiénés szerekkel ajándékozta meg az anyukát, aki tortát sütött a szombathelyi ismerősök jöttének örömére. Amint tőle megtudtuk: a testvére is hazatért a gyermekével Kárpátaljára Győrből két hét után. Azért döntöttek így, mert fontosak az értékeik, a ház, amiben 16 év munkája áll, a tyúkok, a disznók, a kecskék, az egyik gyermeknek a betegsége miatt nagyon kell a kecsketej. Az anyuka maga malacoztatja le a sertést, maga feji a kecskéket, az apuka most is Szombathelyen dolgozik. A fiatalasszony azt érzi, hogy Kárpátalján vannak otthon, és nagyon bíznak benne, hogy a magyar határ közelében nem lesz háború.

Mind ezt mondják, akik nem jönnek el, különösen az idősebbek. Egy beregszászi nő abban a képben fogalmazta meg a reményt, hogy „talán a harcok nem jönnek át a hágókon”.

Tuczainé Régvári Marietta karitászigazgató, Orosz János, Izsnyéte polgármestere és Szkoropádszky Péter atya

Forrás: Vass Péter Bexter

Izsnyéte községben letettük a Vas megyei testvértelepülés, Döröske küldeményét, az önkormányzatnak szóló tartósélelmiszer-rakományt Orosz János polgármester, a kárpátaljai polgárőrség vezetője vette át. Azt mesélte, még a Covid előtt alakították ki a kapcsolatot, kaptak döröskei képeket, azokat kirakták az önkormányzati épületbe, az emberek érdeklődéssel nézegették. Amikor jöttek ide magyarországi vendégek, elvitték őket a nárciszok völgyébe is kirándulni, ez Kárpátalja egyik különleges helye a Huszti járásban, természeti ritkaság, hogy tengernyi csillagos nárcisz virágzik együtt vadon. A kérdésre, hogy mikor jönnek hozzánk legközelebb, a polgármester - magukénak érezve a magyarországi országgyűlési választásokat – azt felelte: „Hát, most itt van előttünk a választás.”

Egy tiszakeresztúri raktárban több mikorbusznyi élelmiszert, tisztítószert, higiénés kelléket hagytunk, és a karitász munkatársai felépítettek benne egy házikót Szombathelyről vitt faanyagokból. Az épületben 24 órás szolgálat van, éjjel pedig csak pár fok, a kétszer két méteres házikó fűthető, be tud költözni az adminisztráció, nem kell folyamatosan fáznia az ügyeletesnek.

A három héttel korábban Kijevből Tiszakeresztúrra menekített több mint száz árvát már nem találtuk itt, áthelyezték őket egy távoli, elhagyott tüdőszanatóriumba, ezért utánuk vittük az adományokat a hegyekbe. Ezek a gyerekek eredetileg a Donyec-medencében laktak, Kijevbe vitték őket nyaralni, de másnap kitört a háború, a mellettük lévő épületet bomba találta el. Pincékben bújtak, majd sikerült elmenekülniük a tanárokkal együtt Tiszakeresztúrra, és most innen is elkerültek három hét után. A Szombathelyi Egyházmegyei Karitász gyűjtött számukra, vittünk aggregátort, kenyérsütőt, a főzéshez szükséges alapanyagokat, csokoládét, mesekönyvet, játékokat is.

A gyerekek segítettek kirakodni a sok-sok ajándékot a karitászos mikrobuszokból

Forrás: Vass Péter Bexter

Alighogy megérkeztek az új szállásukra, és épp a szobákat osztották volna ki, amikor a karitászos kisbuszok begördültek az udvarra. A fáradt, megviselt gyerekek lelkesen segítettek kirakodni a sok-sok ajándékot. A nagyobbak a ruhatárolásra szánt guruló, fedeles dobozokat méregették, örültek a nápolyinak, keksznek, de felejthetetlen az a kép is, ahogy a kisebbek elsétálnak a parkba, kezükben lóbálva egy-egy újonnan kapott plüssállatkát. Mögöttük a sokat látott fenséges, havas hegyek, a könnyfakasztóan gyönyörű táj, hirtelen néz az ember a messzeségbe ilyenkor. Most lett maci, amit este az arcukhoz húznak, de nem tudni, honnan kapnak legközelebb támogatást.

A dobozokban csokoládé is volt, amit többen évek óta nem ettek

Forrás: Vass Péter Bexter

A hosszú völgyben az út lényegében kátyúkból áll, gödörből gödörbe döccenve lehetett haladni, majdnem jobb az aszfaltmaradványok mellett menni porban. A vasúti töltésen túl kecskék, birkák legelnek, sok helyen füst van: gazt égetnek. Idős asszonyok kerekeznek rendíthetetlenül, a biciklikormányhoz fogják a kapát; a földet minden időben művelni kell, hogy élelmet adjon.

A lelket is kirázó utak csak szakaszonként jobbak, a hidak elgondolkodtatják az embert, hogy rá akar-e menni, de nincs más lehetőség. Időnként katonai jármű jön szembe. Benéztünk a salánki ingyen konyhára, ahol időseknek főznek, ide alapanyagokat küldött a karitász. Beregszászon a karitász központban is leraktunk sok-sok doboz adományt, edényt, aggregátort. A városházát fegyveresek őrzik, az utcán is katonák jönnek-mennek, állítólag Munkácson még több van. Egy ungvári férfi mesélte: naponta többször van légiriadó, elég félelmetes, de már megszokták. Ha megszólal a sziréna, már senki nem szalad sehová, ugyanúgy mennek tovább, mintha mi sem történne.

Célba ért Vátról a „Szeretetboríték”, amit gyerekek raktak össze gyerekeknek

Forrás: Vass Péter Bexter

Mivel az óvóhelyek holléte elérhető az interneten, bombázás célpontjai lehetnek. A pincékbe nem érdemes lemenni, mert ha ránk omlik a ház, bent ragadunk. Látjuk a tévében, hogy Mariupolban is nem győzik kiszedni a holttesteket a romok alól. Immunisak lettünk a légiriadóra, nem menekülünk sehová. Egy kicsit változtattunk csak a feleségemmel, akivel eddig úgy aludtunk, hogy a fejünk az ablak felé szokott lenni. Ma reggel, amikor megszólalt a sziréna, aranyosan azt kérte, forduljunk meg, most legyen a lábunk az ablak felé. Úgyhogy megfordultunk – mondta a fiatalember, mosolygott, megkérdezte, hogy mikor jövünk legközelebb, aztán elment vissza, csak a beregsurányi határig kísért.

Pár nap elteltével megérkezett viszont Kárpátaljáról Vas megyébe Szkoropádszky Péter atya, hogy megköszönje a szombathelyi egyházmegyének az adományt. Ma (április 2-án, szombaton) délelőtt 10 órakor Körmenden van lelkigyakorlaton Kiss László plébánosnál, aki a hittanos gyerekekkel együtt imádkozott a karitászos konvojért, hogy épségben, baj nélkül hazaérjünk.