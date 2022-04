A táblák belső fele fekete, oda a látogatók megjegyzéseit várják. Básthy Béla még a város kőszegieknek szánt föld napi akciójáról is beszélt: textiltáskát juttatnak el a háztartásokba. A táskán a „Vásárolj Kőszegen, vásárolj kőszegit!” felirat szerepel, felhívva a figyelmet arra, hogy aki helyben vásárol és fogyaszt, az a helyi gazdaságot támogatja, ráadásul energiát és pénzt takarít meg. A megújult Tourinform-irodában a negyedszázados natúrpark történetét – múltját, jelenét és részben a jövőjét is – bemutató tárlat látható, amelyet Schrott Tamás, az Írottkő Natúrparkért Egyesület elnöke nyitott meg. Ennek részeként bemutatószekrény – kihúzható kiállítás – kapott helyett mindkét oldalán aktív felületekkel, amelyek a programokról, természeti értékekről, projektekről, túraútvonalakról, látnivalókról adnak hírt. Az iroda „látványossága” a Kőszegi hegység, Kőszeg és a natúrpark domborzatát szemléltető kétoldalú terepasztal. Ezenkívül fényképes, szöveges tablók számolnak be a 25 év történetéről.