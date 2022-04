Az ipari park további bővítése és a már területen működő vállalkozások könnyebb elérhetősége szempontjából is jelentős a Tüzép mögé tervezett út. Megépítésére a város több mint 180 millió forintot nyert európai uniós pályázaton még 2019-ben, a tényleges megvalósításhoz azonban további harmincmillió forintra lenne szükség. A hiányzó összeget hitelből fedezné a város, de az önkormányzat azt reméli, utólag – hasonlóan a piac esetéhez – ezt is megkapják támogatásként.

Fehér László, Celldömölk polgármestere lapunkat arról tájékoztatta: a beruházás része a trafó telepítése, a közmű- és a villamoshálózat kiépítése is, de ezek több tízmillió forintba kerülnek, a tervezés és az előkészítő munkálatokért pedig 15 millió forintot kellett fizetni. Az önkormányzat kiadásait tovább növelték a szükséges telekkisajátítások is: az erre a célra fordított 6-7 millió forint a pályázatban nem elszámolható. A kivitelezőt egyébként már kiválasztották, a tervek szerint még a nyáron megkezdődhet az építkezés.

– Ez egy nagyon jelentős, a város további fejlődése szempontjából is meghatározó beruházás. A korszerű infrastruktúrának köszönhetően talán bővül majd a munkahelyteremtő vállalkozások köre. Így helyben dolgozhatnának azok is, akik most elmenni kényszerülnek, másrészt emelkedne a város adóbevétele – fejtette ki a polgármester.

Fehér László szólt arról is, az út zsákutca lesz. Többen kezdeményezték ugyan, hogy csatlakozzon a benzinkútig, de ez körforgalom kialakítása nélkül nem megoldható. Folynak azonban már az egyeztetések egy másik, szintén az ipari parkba tervezett útépítésről. A most kezdődő európai uniós fejlesztési ciklusban mintegy 600-700 millió forintos támogatásra pályázna az önkormányzat: ez a szakasz egyúttal elkerülőként is funkcionálna, amely régi vágya már a celldömölkieknek.

A szomszédos település, Kemenessömjén azzal kereste meg Celldömölk önkormányzatát, hogy csatlakoznának a városi szennyvízhálózatra. Mivel azonban a szennyvíztisztító jelenleg is közel maximális fokon működik, a testület e kérést elutasította. A múlt heti rendkívüli ülésen döntöttek továbbá településképi beadványokkal kapcsolatban, és önkormányzati tulajdonú bérlemények újrapályáztatásáról is. A testület úgy határozott, a pandémiás helyzet enyhültével tovább bővül a kültéri kulturális programok sora a városban: május 1-jén, a művelődési ház szervezésében majális várja a kikapcsolódni vágyókat a ligetben.