A szombathelyi vásárcsarnok forgatagában az élelmiszerek – hátha nem lesz elég a sonka, egy kis csirkemell is kellene, ha találunk – és a friss zöldségek mellett mást is kerestek a vásárlók. Takács Imréné például az utolsó pillanatokban választotta ki a dísztojásokat.

– Nagyjából már mindent megvásároltam előre, most az utolsó napon még megvettem ezt a pár kis tojást a barkára, itt a piacon találtam ezeket a szép kis tojásdíszeket. Az unokáimnak is találtam több szépséges dolgot, most új játékokkal lepem meg majd őket. A családi ünnep és a megemlékezés is fontos számomra, éppen ezért a szüleim sírjára is most vettem meg a gyertyákat, ezeket majd az ünnep alatt viszem ki a temetőbe, kis barkával, kis díszekkel. Bár Kiss Károly pék már nyugdíjas, a szakma fortélyait természetesen nem felejtette el. Csütörtökön bemutatót is tartott a szombathelyi piacon.

Gyakorlott keze alatt pillanatok alatt alakultak a különböző kalácsformák: a kis nyuszitól kezdve a francia ötös fonással készült kalácsig. Sokan megálltak megnézni, mit csinál.