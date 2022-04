22.00 Nemzetközi megfigyelő: rendben zajlottak a választások



– A jogállamiság kritériumait és a szabad titkos választások szabályait a legmesszebbmenően tiszteletben tartó választási rendszert tapasztaltunk – fogalmazott Jorge Buxadé. Az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) európai parlamenti frakciójának elnökségi tagját, a spanyol jobboldali Vox politikusát a Mathias Corvinus Collegium (MCC) a magyar választások apropóján szervezett eredményváró estjén a rendkívüli létszámú EBESZ-misszióról, illetve a magyar–ukrán határon szerzett tapasztalatairól is kérdezték.

21:55 43 százalékos feldolgozottságnál is tartja a kétharmadot a Fidesz



43,26 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya a következő: Fidesz-KDNP 57,22 százalék, ellenzéki összefogás: 31,25 százalék, Mi Hazánk: 6,56 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma 57,58 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP 88, ellenzéki összefogás 18. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 134 mandátum, ellenzéki összefogás: 57 mandátum, Mi Hazánk: 8 mandátum.

21:45 Vas megyében az aktuális helyzet

VAS, 01. számú OEVK Szombathely DR. HENDE CSABA (FIDESZ-KDNP) Érvényes szavazatok: 6 290 (51,12%) 30,95%-os feldolgozottság

VAS, 02. számú OEVK Sárvár ÁGH PÉTER (FIDESZ-KDNP) Érvényes szavazatok: 18 858 (64,57%) 64,23%-os feldolgozottság

VAS, 03. számú OEVK Körmend V.NÉMETH ZSOLT (FIDESZ-KDNP) Érvényes szavazatok: 21 481 (66,86%) 71,17%- os feldolgozottság

21:35 Hódmezővásárhelyen egyértelműen Lázár János vezet

A Csongrád megyei 4. választókerületben 74,31 százalékos feldolgozottság mellett Lázár János (Fidesz-KDNP) magabiztosan, 51,5 százalékkal (20 413 szavazattal) vezet az ellenzék miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter előtt, aki 40,37 százalékon (16 003 szavazat) áll.

21:40 28 százalékos feldolgozottságnál továbbra is nagyon vezet a Fidesz

28,08 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya következő: Fidesz-KDNP 59,36 százalék, Ellenzéki Összefogás: 29,44 százalék, Mi Hazánk: 6,59 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma: 41,19 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP: 89, Ellenzéki összefogás: 17. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 134 mandátum, ellenzéki összefogás: 57 mandátum, Mi Hazánk: 8 mandátum.

21:30 Választási adatok Vas megyéből

Vas megye:



1. választókerület - Szombathely (13,1 százalékos feldolgozottság)

1. HENDE CSABA (FIDESZ-KDNP) - 52,24 százalék, 2471 szavazat

2. CZEGLÉDY CSABA (DK-JOBBIK-LMP-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD) - 39,34 százalék, 1861 szavazat

3. VADON ISTVÁN (MI HAZÁNK) - 4,21 százalék, 199 szavazat



2. választókerület - Sárvár (49,59 százalék)

1. ÁGH PÉTER (FIDESZ-KDNP) - 65,39 százalék, 13 609 szavazat

2. HENCZ KORNÉL (DK-JOBBIK-LMP-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD) - 24,93 százalék, 5189 szavazat

3. GICZY JÓZSEF (MI HAZÁNK) - 5,82 százalék, 1212 szavazat



3. választókerület - Körmend (60,74 százalék)

1. V.NÉMETH ZSOLT (FIDESZ-KDNP) - 67,21 százalék, 17 578 szavazat

2. BANA TIBOR (DK-JOBBIK-LMP-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD) - 26,06 százalék, 6816 szavazat

3. NÉMETI CSABA (MI HAZÁNK) - 5,41 százalék, 1415 szavazat

21:25 Vas megye 3-as körzetében is a Fidesz -KDNP jelöltje vezet

V. Németh Zsolt 67, 21 százalékon, Bana Tibor 26,06 százalékon áll közel 50 százalékos feldolgozottság mellett.

21:20 Jönnek az első adatok Szombathely és környékéről is

Egyelőre úgy tűnik a feldolgozott adatok alapján, hogy Hende Csaba is vezet a körzetében eddig összesen 1118 szavazattal Szombathelyen. Ami a falvakat illeti, is előnybe került a Fidesz KDNP jelöltje. Úgy tudjuk, hogy Bucsuban például abszolút nyert. Torony második számú szavazókörében Hende Csaba 70%-on áll Czeglédy Csaba 23 százalékával szemben.

21:15 Kétharmad közelében a Fidesz

23 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya következő: Fidesz-KDNP 59,9 százalék, Ellenzéki Összefogás: 28,89 százalék, Mi Hazánk: 6,59 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma: 34,93 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP: 89, Ellenzéki összefogás: 17. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 134 mandátum, Ellenzéki összefogás: 57 mandátum, Mi Hazánk: 8 mandátum.

21.00 Ágh Péter: jó híreket kapunk





Lassan érkeznek az adatok. Ágh Péter, Észak-Vas megye jelenlegi országgyűlési képviselője közösségi oldalán azt írta néhány perccel ezelőtt, hogy nagyon jó híreket kapnak. Informácóink szerint több településen elsöprő győzelmet aratott, ilyen például Hegyfalu, Lócs, Sajtoskál, Pósfa, vagy éppen Pápoc. Van olyan település, ahol négyszer több szavazatot szerzett az ellenzéki összefogás jelöltével szemben. A listás szavazatokban is hasonló az arány. A választás.hu adatai alapján valamivel több mint 40%-os feldolgozottság után Ágh Péter a szavazatok 65%-át kapta, míg Hencz Kornél 25%-nál jár.

20:45 A vasi városok közül Őriszentpéteren volt a legnagyobb arányú a részvétel



A választáson részt vevők arányára vonatkozó 18.30-as adatok szerint a Vas megyei városok sorrendjében Őriszentpéter vitte a prímet, ahol 79,36 % volt a résztvevők aránya. A második helyezett Répcelak lett 74,29 %-kal. A sorban a következő Szentgotthárd 73,97 %-os aránnyal, Szombathely lett a negyedik helyezett 72,90 %-kal, Körmend lett az ötödik 72,77 %-os részvétellel, hatodik pedig Vasvár 72,50 %-kal. Nem sokkal maradt le Sárvár 72,48 %-os eredménnyel, Celldömölk lett a nyolcadik 70, 96 %-kal, Vép 69,87-tel. Csepregen 69,32 %, Kőszegen 68,94 % volt a résztvevők aránya. A vasi városok sorában Bük lett a 12. 68,91 %-kal, Jánosházán 60,94 % volt a részvétel.

20:30 Volt olyan vasi település, ahol szinte minden választásra jogosult szavazott

A 18.30 órai adatok szerint Vas megyében Nagytilajon szavaztak a legkevesebben. A szavazásra jogosultak 50,42 százaléka, összesen hatvan személy ment el a szavazásra. Eggyel kevesebben, 59-en nem adták le voksukat.

Ezzel szemben több vasi településen szinte minden lakos szavazott. Ezek közül is Hegyhátszentmártonban alakult a legjobban a részvételi arány: a szavazásra jogosultak 94,34 százaléka adta le voksát - 50-en igen, hárman nem éltek a választási jogukkal.

20:20 Répcelak és Jánosháza

Répcelakon a névjegyzékben szereplő 2.089 választópolgár közül 1.552-en vettek részt a szavazáson, ezzel a kisvárosban 74,29 százalékos volt a részvételi arány. A répcelakiak 13 és 15 óra között voltak a legaktívabbak, abban a két órában a lakosság 15,61 százaléka adta le a voksát.

Jánosházán az országos átlagnál kevesebben - a lakosság 60,94 százaléka - élt a választási jogával. A településen az 1.979 választópolgár közül 1.206 személy adta le szavazatát, 773-an nem vettek részt a választáson.

20:15 Videón mutatjuk, milyen amikor lezárul a szavazás - Egy kőszegi választókörben jártunk

20:15 Csepreg és Bük térsége

Csepregen kiegyensúlyozott volt a megjelenés a szavazókörökben, délelőtt és délután is kétóránként átlagosan százan jöttek, talán ebéd után, a kora délutáni órákban, 13 és 15 óra között volt egy kicsit erősebb hullám százötven fővel – tájékoztatott Dr. Balogh László jegyző. A 17 órás hivatalos adatok szerint a csepregi szavazási arány az országos átlagtól (62,92 százalék) alig maradt el, akkor 61,8 százalék volt.

A legtöbben az 1-es szavazókörben, a művelődési házban voltak, de létszám szerint a legtöbb szavazó polgár is ott lakik. Százalékos arányban – akik a névjegyzékben szereplők közül a legtöbben megjelentek - a 2-es szavazókörben, a Nádasdy szakközépiskolában voltak legtöbben. A 3-as szavazókör az idősek otthonában van. A jegyző érdekességként emelte ki, hogy a Csepreghez tartozó kistelepüléseken a 17 órás adatok szerint milyen magas volt a szavazási arány: Tormásligeten 75,6 százalék, Tömördön 73,8 százalék, Lócson 75 százalék.

A 18.30-as adatok szerint Csepregen 69,32 százalék, Tormásligeten 79,12 százalék, Tömördön 81,86 százalék, Lócson 80,43 százalék.

Bükön az volt az új az idei szavazáson, hogy a három szavazókör helyett négyet nyitottak. A korábbi helyszíneken, vagyis az iskolán (1-es), a művelődési házon (2-es) és az evangélikus gyülekezeti házon (3-as) kívül az idei választáson az óvodában (4-es) is lehetett szavazni.

Dr. Tóth Ágnes jegyző tájékoztatása szerint a 3-as szavazókörben, az evangélikus gyülekezeti házban már elég magas volt a szavazók száma, jobbnak látták megosztani. Így a négy helyszínen egyenletesebb volt a szavazók megjelenése, folyamatosan jöttek, torlódás, sorban állás nem volt. Mozgóurnát vittek tizenöt helyre, magánházakhoz és az idősotthonba. A mozgóurnát Covid karanténba is ki kellett volna vinni, de ilyen kérés nem volt.

18.30-kor Bükön 68,91 százalék volt a részvételi arány, a közös hivatalhoz tartozó Iklanberényben a 89,47 százalék.

20:10 Adatok Vépről és Kőszegről

A Nemzeti Választási Bizottság adatai szerint Vépen a névjegyzékben 2675-en szerepelnek. 1869-en mentek el szavazni (69,87 százalék), szerepel a valasztas.hu-n. Bozzai 240 választópolgára közül pedig 172-en (71,67 százalék).

Kőszegen 18.30-ig 6297 szavazópolgár adta le a voksát, ez a szavazásra jogosult 9134 személy 68,94 százaléka. A népszavazáson a névjegyzéken szereplők 68,52 százaléka jelent meg. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Velem és Bozsok részvételi adatait is ellenőriztük: Velemben a választópolgárok 76,22 százaléka, Bozsokon 81,73 százaléka járult 18.30-ig az urnákhoz.

20:05 Megkezdték a levélszavazatok felbontását

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) vasárnap este 7 órakor megkezdte az országgyűlési választásra és a népszavazásra hozzájuk érkezett csaknem 140 ezer levélszavazat felbontását és a szavazólapok szkennelését. Szkennelésre - a kézi számolást megelőzően - azért van szükség, hogy a levélszavazatok előzetes eredményét gyorsan közölni tudják. Az NVI összesen 456 ezer levélben szavazót vett fel a névjegyzékbe.

Az NVI hétfőtől a beérkező levélcsomagok külső borítékját bontotta fel, és ellenőrizte a szavazási iratok érvényességét, de a szavazatot tartalmazó, lezárt borítékok felbontásával meg kellett várniuk a vasárnap este 7 órát. Az NVI munkatársai először felbontják a levélszavazatok kis borítékait, majd szétválogatják az országgyűlési választás és a népszavazás szavazólapjait. Ezt követően kezdik meg a szavazatok szkennelését, majd kétszer kézzel is átszámolják a voksokat.

Vasárnap reggelig 225 ezer levélszavazatot adtak le az arra jogosultak, az NVI vasárnap reggelig 140 ezer érvényes szavazási iratot regisztrált.



20:05 Közel 74 százalék szavazott Szentgotthárdon

A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 6 615 volt, 4893 fő szavazott, ez 73,97 százalékos részvételi arányt jelent.

20:00 Az Őrségben 18.30-ig 79,36 százalékos volt a választási részvétel

Felsőjánosfán és Szattán is a jogosultak közel 90 százaléka vett részt a választáson.



Vasárnap 18.30-ig az Őrség 13 településén 2950 szavazásra jogosult közül 2341-en szavaztak az országgyűlési választásokon. Ez 74,97 százalékos részvételnek számít. A népszavazáson egy kicsit kevesebben, 2187-en voksoltak, ez 79,36 százalékos részvétel. A 18.30-as összesítés alapján az Őrség falvai közül Felsőjánosfán és Szattán volt a legnagyobb arányú a részvétel. Felsőjánosfán a 153 szavazásra jogosult közül 137-en adták le voksukat. - ez 89,54 százalékos részvételnek számít. Szattán az 57 szavazásra jogosult közül 50 ember, azaz 87,72 százalék szavazott.

A szavazáson részt vevők aránya meghaladta a 80 százalékot Ispánkon, Nagyrákoson, Szalafőn, Veleméren. Megközelítette a 80 százalékot a szavazók aránya Kercaszomoron, Kerkáskápolnán, Magyarszombatfán, Őrimagyarósdon, és a többi településen is meghaladta a résztvevők aránya a 75 százalékot. Az Őrség fővárosában a 910 szavazásra jogosult közül 18.30-ig 714, azaz 78,46 százalék adta le a szavazatát. A térségben nem történt rendkívüli esemény, valamennyi őrségi szavazókörben megtörtént az urnazárás.

19:45 Gulyás Gergely: egy ilyen magas választási részvétel a demokrácia győzelme

A Miniszterelnökség vezetője mindenkinek köszönetet mondott, aki élt az állampolgári jogával. Hozzátette: közel 100 ezer aktivista vett részt a kormánypártok mellett - erről bővebben ITT olvashat.

19:40 Vas megyében volt a legmagasabb a szavazati arány

A valasztas.hu adatai szerint 18.30-ig Vas megyében a szavazásra jogosultak 72.49 százaléka ment el szavazni. Országos szinten ez a legmagasabb arány. Vas megyében volt a legmagasabb a szavazati arány, Szombathely a harmadik lett A megyei jogú városok tekintetében Szombathely 72.9 százalékkal, a harmadik lett.

19:30 Közvélemény-kutató: a Fidesz-KDNP nyerhette a választást

Várhatóan a Fidesz–KDNP nyeri a 2022-es országgyűlési választást, a kormánypártok 121 mandátumot kapnak a Medián felmérése szerint – mondta Hann Endre, a közvéleménykutató ügyvezető igazgatója vasárnap az urnazárást követően, az RTL Klub műsorában.

19:20 Részvételi arány - 18.30 óra - megyénként



A legfrissebb adatok alapján országosan a szavazásra jogosultak 67,8 százaléka szavazott 18:30-ig. Az arány négy éve, 2018-ban 68,13 százalék volt.

Vas megye 72,49 százalék 145 897 szavazó

19:10 Nyolcvanhat külképviseleten befejeződött a szavazás

A Nemzeti Választási Iroda szerint 86 országban fejeződött be a voksolás, ezekben 15 548 választópolgár regisztrált a szavazásra. Az országgyűlési képviselők választásán 8303 választópolgár adta le a szavazatát (53,4 százalék), a népszavazáson pedig 8196-an szavaztak (52,7 százalék) ezeken a külképviseleteken.

19:00 Hivatalosan befejeződött a szavazás



Vasárnap este 7 órakor hivatalosan befejeződött a szavazás az ország 3154 településén és a 23 budapesti kerületben kialakított 10 243 szavazókörben az országgyűlési választáson és a népszavazáson. Azok a szavazni akarók, akik már a sorban állnak, még leadhatják a voksukat.

A szavazókörök bezárása után a szavazatszámláló bizottságok hozzákezdhetnek a voksok szétválogatásához és összeszámlálásához.

A szavazatszámláló bizottságok először leragasztják az urnák nyílását, majd több adminisztratív feladatot is el kell végezniük, mielőtt az urnákat felbonthatnák: összecsomagolják az elrontott és fel nem használt szavazólapokat, és jegyzőkönyvben rögzítik a szavazáson megjelentek számát.

Csak ezek után bonthatják fel az urnákat, de addig nem kezdik el a szavazókörökből érkező eredményadatok közlését, amíg valamennyi szavazókör be nem zár, az utolsó választópolgár is le nem adta a voksát.

18:55 Nem vizsgálhatja a szeméttelepen talált levélszavazatok ügyét a Nemzeti Választási Bizottság (NVB)

Az NVB 9:4 arányban elutasította Hadházy Ákosnak a levélszavazatok ügyében tett kifogását. Határozatában a testület arra hivatkozott, hogy a választási eljárási törvény Magyarország területére terjed ki, így az NVB hatáskör hiányában nem vizsgálhatja ismeretlenek Románia területén kifejtett tevékenységét. Az eset nyilvánosságra kerülése után az NVI feljelentést tett az ügyben.

Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke az NVB ülésén egy jogorvoslat elbírálása során elmondta: eddig az NVI-hez 225 ezer levélszavazat érkezett vissza, az ellenőrzés során 43 olyan borítékot találtak, amelynél a válaszborítékot a Magyar Posta biztonsági okokból, a saját szabályzatának megfelelően átlátszó borítékba csomagolta át. Hozzátette: a posta átcsomagolásait egyelőre nem bontották fel. Megvárják az összes levélszavazat beérkezését, és az összes ilyen átcsomagolt válaszborítékot külön gyűjtik és a jelölőszervezetek delegáltjaival együtt vizsgálják meg és döntik el, a sérülés mértéke hogyan befolyásolja a válaszboríték érvényességét.

18:50 Az országos átlag fölött van a körmendi részvételi arány



Két órával a 19 órás urnazárás előtt Körmenden 68,02 %-os volt a részvételi arány: 5968-an jelentek meg a választásra jogosultak közül. Ez azt jelenti, hogy magasabb a részvétel, mint a legutóbbi országgyűlési választások idején volt 2018-ban. 70 százalék fölötti a részvétel három körmendi szavazókörben is, a Felsőberki, Alsóberki és Horvátnádaljai településrészek után, a 6-os számú választókörzetben a legmagasabb a részvétel a mai választásokon. Ott, a Mátyás király utcai óvodában az 1107 választópolgár közül 815-en mentek el 17 óráig szavazni vagyis 73,62 százalékos a részvételi arány. A 4-es számú körzetben is sokan voltak eddig: 68,97 százalék az 7-esben: 66,29. A legkevesebben, az 5-ös számúban voltak, de ott is 61,03 százalék járult az urnák elé 17 óráig.

18:35 Mozgóurnával a kezében esett el egy szavazatszámláló Szombathelyen



A mozgóurnázás során, a mozgóurnázást végző Szavazat Számláló Bizottság (SZSZB) tagja megbotlott és az urnával együtt elesett. Személyi sérülés nem történt. Ennek következtében az urna megsérült, de úgy, hogy abból szavazat nem esett és eshetett ki. Az urnát visszaszállították a szavazóhelyiségbe.



Az SZSZB a sérült mozgóurna tetejét a sérülés mentén megfelelően rögzítette, a rögzítést aláírásával ellátta. Az SZSZB 7 igen és 0 nem szavazattal úgy döntött, hogy a mozgóurnát a sérülése ellenére a szavazatszámláláskor felbontja, az abban lévő szavazatokat megszámolja - olvasható a valasztas.hu-n.



18:20 Közel 75 %-os volt a 17 órás választási részvétel az Őrségben

Vasárnap 17 óráig az Őrség 13 településén 2950 szavazásra jogosult közül 2213-an szavaztak az országgyűlési választásokon. Ez 74,97 %-os részvételnek számít. A népszavazáson egy kicsit kevesebben 2187-en voksoltak, ez 74,14 %-os részvétel.

A 17 órás összesítés alapján az Őrség falvai közül Felsőjánosfán és Szattán volt a legnagyobb arányú a részvétel. Felsőjánosfán a 153 szavazásra jogosult közül 126-an adták le voksukat. Ez 82,35 %-os részvételnek számít. Szattán az 57 szavazásra jogosult közül 47 fő, azaz 82,46 % már leadta a voksát. Közel 80 %-os volt a részvételi arány Veleméren, Szalafőn, Kercaszomoron. Több településen meghaladta a 75 %-ot a szavazók aránya. Így Nagyrákoson, Kerkáskápolnán, Ispánkon, Őrimagyarósdon. Az Őrség fővárosában a 910 szavazásra jogosult közül 17 óráig 663 fő, azaz 72,86 % már leszavazott. A többi őrségi településen is meghaladta a 72%-ot a szavazáson résztvevők aránya.

18:15 A szlovén és német nemzetiség is szavaz Alsószölnökön

A településen német és szlovén nemzetiségi szavazás is zajlik.



Délután 3 óráig 281 választásra jogosultból 143-an szavaztak Alsószölnökön - tudtuk meg Pintér Szilviától, a Helyi Választási Bizottság elnökétől, aki a nemzetiségi szavazással kapcsolatban is adott tájékoztatást.

- Az a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár, aki valamely nemzetiséghez tartozónak vallja magát, kérheti, hogy az országgyűlési választáson nemzetiségi választópolgárként szerepeljen a névjegyzéken. Ez esetben pártlista helyett a nemzetiségek listájára szavazhat - mondta.

Monek Zsolt, Alsószölnök polgármestere és felesége, Monekné Földes Judit

Magyarországon 13 nemzetiség elismert: a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán.



Alsószölnökön a névjegyzékben 20 szlovén nemzetiségi szavazó szerepel, közülük délután 15 óráig több, mint ötven százalék - 11 fő - élt szavazójogával.

Német nemzetiségi szavazó nyolc van a szavazókörben, öten voksoltak délután három óráig.

18:00 Rekordot döntött Vaskeresztes

15 óráig a névjegyzékben szereplő 277 választópolgár közül már 195-en megjelentek: a 70,40 százalékos részvételi aránnyal rekordot döntött Vaskeresztes a megyében. A valasztas.hu oldal 17 órai adatai szerint a Vas megye 1. számú választókerületében lévő településen 17 óráig tovább nőtt az aktivitás 82,31 százalékra.

17:55 Gyermekvédelmi népszavazás - Részvételi arány - 17 óra - megyénként

A gyermekvédelmi kérdésekről rendezett országos népszavazáson vasárnap 17 óráig a szavazásra jogosultak 62,23 százaléka adta le szavazatát a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.

A részvételi adatok megoszlása megyénkben a következő volt:

Vas megye 66,25 százalék 133 344 szavazó

17:45 Egész nap folyamatosan érkeznek a csákánydoroszlói szavazók



A település kettes számú szavazókörében nagyobb szünet nélkül, egész nap folyamatosan érkeznek a szavazók. A részvétel már kora délután túllépte az ötven százalékot.

Soós József adja le szavazatát

- Hétszáztizenegy fő van a névjegyzéken a kettes szavazókörben, hat személynek vittük ki az urnát házhoz a délután folyamán - mondta László Miklós, a Helyi Választási Bizottság elnöke, aki azt is hozzátette: eddig zökkenőmentesen zajlott minden.

A szavazókörben tíz első szavazó adhatja le voksát, közülük öten éltek állampolgári jogukkal 15 óráig.

17.25 A hegyfalui idősotthonban 46 lakó kérte a mozgóurnát - Ott voltunk, amikor megérkezett - fotók

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza – Időskorúak Otthona Hegyfalu 131 lakójából 49 ember szavazott, hárman kimentek a faluba, a kultúrházban elhelyezett szavazóhelyre, negyvenhatan mozgóurnát igényeltek. Ott voltunk délután háromkor, amikor megérkezett.

Az otthon lakói között vannak olyanok, akik már nem képesek szavazni, mások nem jelezték a szavazási szándékukat, így alakult ki ez a közel ötvenfős létszám, amit a jegyző felé jeleztünk – tájékoztatott Kiss Anita intézményvezető. Az urna a megbeszélt időpontban a választási bizottsági tagokkal együtt meg is érkezett az otthonba, ahol a mindhárom részlegre eljutott az urna, hogy minden idős embernek kényelmes legyen, az átlagéletkor nyolcvan év felett van. A szavazók többsége az urnához járult, az ágyban fekvőkhöz bevitték a szobába. Megtudtuk: akik voksolni kívántak, egytől egyig rendszeresen tájékozódnak, a pavilonban négy, a kastélyban egy televízió van, ezen kívül 45 szobában saját tévét néznek a lakók.