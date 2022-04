11:45 Toronyi helyzetkép

A választói névjegyzékben szereplő 1569 toronyit két szavazókörben várják. Ottjártunkkor, 11 órakor a közös önkormányzati hivatalban kialakított szavazókör bejáratánál sorban álltak a szavazók, míg a művelődési házban berendezett szavazókörnél nem kellett várakozniuk az érkezőknek.

Dr. Scheid Eszter jegyzőtől megtudtuk, hogy a településen addig rendben zajlott a választás, nem történt rendkívüli esemény. A 9 órai részvételi adatok szerint Toronyban 9,6 százalékos volt a részvételi arány, addig az 1569 választásra jogosult közül 151 dobta be szavazólapjait az urnába.

Egyszerre folyik országgyűlési választás és a gyermekvédelmi népszavazás hazánkban. A szabályos eljárás az, hogy a bizottság tagja minden külön kérdés vagy igénylés nélkül mindhárom szavazólapot (1- egyéni jelöltek 2. pártok 3. népszavazás) átnyújtja a választópolgárnak szavazás végett. Szándékos, tömeges választási csalás gyanúját veti fel az, hogy több szombathelyi szavazókörben a szabályos eljárással szemben külön megkérdezi a bizottság a választókat, hogy kérik-e a népszavazási szavazólapot is?

Sokan jártak így, és sokan be is jelentették ezt nálunk. A legismertebb ilyen személy bizonyára dr. Puskás Tivadar volt polgármester, aki hangot is adott a bizottság előtt nemtetszésének, amikor ezt az törvénytelen kérdést feltették neki. A szándék világos: a kérdezők politikai okból csökkenteni kívánják a népszavazáson részt vevők számát.

Először Illés Károly FIDESZ-elnök, majd az újabb bejelentések hatására én magam is felhívtam dr. Károlyi Ákos jegyző urat, a választás és népszavazás törvényességéért felelős személyt Szombathelyen. Intézkedést ígért; majd meglátjuk! - olvasható Hende Csaba közösségi oldalán.

11:00 Leadta szavazatát V. Németh Zsolt és felesége

Fél tizenegy előtt néhány perccel adta le szavazatát V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő Vasvár ötös számú szavazókörében.



A vasárnapi szentmise után voksolt Vasvár ötös számú szavazókörében, a Vasvári Könyvtár és Művelődési Központ aulájában V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő és felesége, Klára asszony.

- Az már hagyomány, hogy négyévente a vasárnapi szentmise után jövünk el szavazni a feleségemmel, Klárával. Ebéd után egészen 19 óráig folytatjuk a mozgósítást, hiszen minden eddiginél nagyobb tétje van ennek a választásnak - mondta a képviselő.



Vasvárnak hét szavazóköre van, az ötös számúban van a legtöbb mozgóurnás, ide tartozik ugyanis az Idősek Otthona, továbbá itt járulhatnak az urnákhoz azok is, akik átjelentkeztek - tudtuk meg Tóth Istvánnétól, a Szavazatszámláló Bizottság elnökétől.

10:50 Több mint 231 ezren először élhetnek választójogukkal



Több mint 231 ezer választó élhet első alkalommal a választójogával vasárnap az országgyűlési választáson és a vele egy napon rendezett népszavazáson.

Az első választók nemzeti színű kitűzőt vehetnek át a szavazatszámláló bizottságoktól. A kerek, ezüstös színű szegéllyel ellátott kitűzőn a "Szavaztam!" felirat szerepel. A kitűző valamivel nagyobb, mint egy 50 forintos érme.

10:10 Kiss Barna, zenekarigazgató a családjával a séi faluházban szavazott - fotók

A séi faluházba reggel kilenc órakor megérkezett szavazni Kiss Barna, a Savaria Szimfonikus Zenekar igazgatója a feleségével, Vincze Eszter fuvolaművésszel, a két fiával és a nagymamával.