Választottak, ünnepeltek - Kiderült, hogy ki lett az új szombathelyi diákpolgármester - videó

Szombathely Megyei Jogú Város Diákönkormányzata idén is meghirdette hagyományos diákpolgármester-választását, ezúttal azonban a tanulók diáknapot is szerveztek az egyébként hivatalos rendezvény köré. A zenés-táncos produkciókkal, kitelepült standokkal és kötélhúzással tűzdelt, jó hangulatú nap zárásaként az eredményeket is nyilvánosságra hozták: Imre Marcell diákpolgármester oldalán Horváth Félix Gáspár és Pataki Gergely lettek a városi diákönkormányzat új vezetői. Marcell és Gáspár barátokként indultak a címért – együtt is arattak diadalt.

Polgár Patrícia Polgár Patrícia

Forrás: Cseh Gábor

Forras: Cseh Gábor

Idén Szombathely Megyei Jogú Város Diákönkormányzatának tagsága úgy döntött, hogy meg szeretné magát és tevékenységét mutatni a város és annak lakossága felé, így egy félnapos rendezvénnyel kötötte össze a diákpolgármester- és alpolgármester-választást. A szombathelyi városháza előtti térre szervezett diáknapon nemcsak a részt vevő iskolák települtek ki, hanem azok a helyi szervezetek is, akik a VDÖK tevékenységét támogatták az elmúlt évben. A szervezők zenés-táncos produkciókkal, és az indulók közötti kötélhúzással is színesítették a programok sorát. Az eredmény kihirdetésén túl a felnőttek azonban nem kaptak szerepet: a dj, a fellépők és még a konferanszié is diák volt. Utóbbi tisztet Mester Krisztina leköszönő diákpolgármester töltötte be. Búcsúbeszédében megköszönte mindazoknak, akik az elmúlt két évben bizalmat szavaztak neki és támogatták munkásságát. Hozzátette: hálás, hogy a pandémia alatt is rengeteg dolgot meg tudott valósítani a diákönkormányzat. A városi diákönkormányzat vezetősége egy általános iskolás és egy középiskolás diák-alpolgármesterből, valamint egy középiskolás diákpolgármesterből tevődik össze. A Szombathelyi Városi Diáknap névre keresztelt diákpolgármester-választó rendezvényen legelőbb az általános iskolás diákalpolgármester-jelöltek mutatkoztak be diáktársaiknak. Később az egyetlen középiskolás alpolgármester-jelölt és a lehetséges polgármesterek is szót kaptak. Ezúttal a választási beszédek is más formában történtek: a kampánybeszédek után a kérdésekre minden jelölt választási vita formájában válaszolhatott. Ellenben a szavazást a korábbiakhoz hasonlóan a Városháza nagytermében tartották meg – az elektorok ott adhatták le szavazataikat. Az eredményeket Engler Felícia, a szombathelyi önkormányzat ifjúsági referense hirdette ki. Szombathely MJV Diákönkormányzatának új diákpolgármestere Imre Marcell lett 29 szavazattal. Ellenében szoros küzdelemben Őri Máté 27 vokssal maradt alul, míg a harmadik jelölt, Horváth Ákos 15 szavazatot kapott. A középiskolás diák-alpolgármester egyedüli jelöltként Horváth Félix Gáspár lett, összesen 63 szavazatot kapott. Az általános iskolás diák-alpolgármester 44 szavazattal Pataki Gergely lett. Ellenfele, Sass Trisztán Máté 20 szavazatot szerzett. Imre Marcell és Horváth Félix Gáspár barátokként indultak a diákpolgármesteri és alpolgármesteri címért, így bizonyosan sikeres lesz az együttműködésük.

Diákpolgármestert választottak Szombathelyen Fotók: Cseh Gábor

