A két csapat felemás mérleggel zárta az alapszakaszt. Az Alba mindhárom márciusi meccsét megnyerte, sorrendben a ZTE (83-73), az Oroszlány (85-82) és a Szeged (90-81) is fejet hajtott a fehérváriak előtt, míg a Körmend a Sopron elleni fontos diadalt (84-77) követően, komoly pofonba szaladt Kecskeméten (93-67) és Kaposváron is (87-61). A Magyar Kupa küzdelmekre mindkét fél keserű szájízzel gondolhat vissza, hiszen a Fejér megyei alakulat legyőzte a tornának otthont Debrecent (94-87), a következő körben már nem bírt a későbbi ezüstérmes Szegeddel (67-77). A Rába-partiak nem tudták borítani a papírformát a Szolnok ellen, és csakúgy mint korábbi meccseiken, ezúttal is teljesen összeestek a piros-feketék a találkozó végére és szenvedtek több, mint 20 pontos vereséget (75-96).

Szerdán új fejezetet nyitott mindkét csapat a középszakasz felsőházi első fordulójában. A korábban említett eredmények alapján nem lehetett egyértelműen kijelenteni, hogy a piros-feketék a meccs esélyesei a körmendi katlanban. Hazai oldalon Krivacevic, míg a vendégeknél Fakuade, Smith Jr. és Balsay szolgálataira nem számíthatott trénere. A feldobást követően egy remek akció végén Davis kezdte meg a pontgyártást, majd nem sokkal később Stokes hármasával már a Körmendnél volt az előny (3-2). Az első perctől kezdve izzott a levegő a csarnokban, az első negyed derekáig fej-fej mellett haladtak a csapatok, aztán a hatalmas kedvvel játszó Takács Kristóf kosarait követően Stokes és White távolról talált be, elnyúlt az MTE (15-8), Zollner mester pedig időt kért.