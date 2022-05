Óvodás kora óta nevezett rajzversenyekre, sikerrel. Jó ötletnek gondolta az érettségit és szakmát is adó képzést, és nem csalódott, mondta. Egy dekoratőrcégnél szeretne tanulni, tapasztalatot szerezni, később akár saját vállalkozásában dolgozni. Eszter a művészettörténetvizsgától tartott, végül „nem volt vészes” a feladatsor, mondta. A segítségét már most is többen kérik: pólókészítésben, esküvő dekorálásában, matricák tervezésében – autóra is készített már matricát.

A lányok rendezvényszervezés-vizsgát tettek még alsóbb évfolyamon – a két terület kiválóan összekapcsolható és mindkettő igényli a kreativitást és a problémamegoldó képességet. A júniusi szóbelin a képzési idő alatt készült alkotásaikból beadott gyűjteményt, a portfóliójukat védik meg.