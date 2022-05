A Szombathelyi Szivárvány Óvodában is van két ukrán kisgyerek, akiknek a szülei sem beszélnek magyarul. Gaznerné Dávid Gabriella vezető elmondta, hogy óvodájuk már eddig is nemzetközi volt, van náluk szerbhorvát, albán, indiai, osztrák gyermek is, sőt ősztől két török is érkezik.

– Nagy hangsúlyt helyezünk a mindennapi tevékenységekhez fűződő kommunikációra, hogy megtanulják a nyelvet, vagyis a magyartanulást maga az óvodai élet támogatja. Már nem is integrációnak, hanem inklúziónak hívjuk ezt a folyamatot, ami a külföldi gyerekek befogadásával jár, hiszen igazodunk a kulturális környezethez is; például ha egy gyermek a saját nyelvén énekel, annak mi befogadó környezetet teremtünk – mondta az intézményvezető.

– A gyerek személyiségétől is függ, mennyire gyorsan sajátítja el a nyelvet: ha nyitottabb, könnyebben megy, ha zárkózottabb, hamar, sokat ért, de nehezebben kezd el beszélni. Azt is tapasztaltuk, hogy akik tőlünk – óvónőtől, dajkától – tanulnak meg magyarul, akcentus nélkül beszélik, sokat segít a gyerektársakkal való folyamatos kommunikáció, az egyéni bánásmód.

Ha organikus eredetű beszédproblémák is vannak, logopédus segítségét is igénybe vesszük. Mindenképpen az a célunk, hogy mire iskolába mennek, jól beszéljenek magyarul. A Szombathelyi Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolába három – háború elől menekített – ukrán gyerek jár egy hónapja. A tapasztalatokról az alsó tagozat munkaközösség-vezetőjét, Kisgazda Tímeát kérdeztük, aki a gyerekek befogadását előkészítette.

– A fiúk többet értenek magyarul, mint amennyit beszélnek. Hogy felzárkóztassuk őket, eggyel alacsonyabb osztályfokra vettük fel őket, mint ahová az életkoruk szerint kerülhettek volna. Beszélgetés útján és feladatok megoldásával felmértük őket, ennek során derült ki, hogy nemcsak nyelvi nehézségek vannak, hanem külön időt kell szánnunk a matematikai, az olvasási és íráskészségek fejlesztésére is. Ez gyakorlatilag az olvasást és az írástanulást jelenti, gyakoroljuk a szövegértést, a helyesírást, a számjegyek írását, a műveleteket tízes számkörben, illetve azt átlépve, kialakítjuk a mennyiségi és a számfogalmat – mondta a tanítónő, akitől azt is megtudtuk: a tankerület heti öt órát biztosít az integrálandó gyerekek felzárkóztatására, ezt – mivel a tanárok túlórája eleve is sok egyénileg – négy pedagógussal tudják megoldani.

Velük a tankerület külön szerződést kötött az óradíjakra. A Munkács mellől érkezett Juhász Évát és családját a vámoscsaládi önkormányzat fogadta be. A répcelaki általános iskola a némettanárként dolgozó édesanyának állást ajánlott, legidősebb gyermeküket, a negyedikes Krisztiánt pedig felvették az iskolába. Király Annamária, az intézmény vezetője kérdésünkre elmondta: Juhász Éva jelenleg félállásban dolgozik náluk, a következő tanévtől pedig teljes állásban foglalkoztatják. Krisztián március 22. óta jár az iskolába, ahol ebben az évben két negyedik évfolyamos osztály is indult. A fiú mindkét közösségben kipróbálhatta magát, végül pedig abban maradt, amelyikbe jobban be tudott illeszkedni.

– Krisztián jó eszű gyerek, és a társaival is megtalálja a közös hangot. Már a közös, kétnapos kirándulásra is elkísérte az osztályát, ahol nagyon jól érezte magát – tudtuk meg az igazgatótól. A család középső gyermekét, Esztert a répcelaki óvodába íratták be szülei, jól viseli az új helyzetet. A kétéves Katalint pedig örömmel fogadta a kisváros bölcsődéje. Ahogyan a többi bölcsődébe járó gyermek is, kéthetes beszoktatást követően került az intézmény gondozásába – tudtuk meg. – Kata rendkívül jól alkalmazkodik a bölcsődéhez és a társaihoz. Nagyon karakán kislány, aki kiáll magáért, igazi belevaló lány – mondta Lászlóné Moór Lilla intézményvezető.