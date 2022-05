– Mivel töltötte az idejét az elmúlt hetekben?

– A választás éjszakája után volt időm arra, hogy értékeljem, összegezzem az eredményeket. Nagy öröm számomra, hogy az előzetes várakozásokat felülmúló választási siker született, hiszen mind százalékban, mind a támogatók számát tekintve meghaladtam a négy évvel ezelőtti szintet. Ez visszaigazolás arra vonatkozóan, hogy eredményes az a munka, amit végzünk. Az, hogy a körzet 127 települése közül mindben meg tudtam nyerni a választást, azt mutatja, hogy sikerült a legkisebb falura is figyelmet fordítani. Az elmúlt hetek a képviselőknek – így nekem is – egyfajta jutalmat jelentettek, ez volt az az időszak, amikor nem történt semmi, merthogy a választási szervek megállapították a választás eredményét, emellett voltak jogorvoslati idők, tehát inkább várakoztunk. Ezt az időt ki tudtam használni arra, hogy a családdal legyek, kifújjam a gőzt és egy kicsit pihenjek. Nemrég Erdélyben jártam, ez félig hivatalos út volt, hiszen miniszteri biztosként hívtak Torockóra, amely a világ egyik legszebb helye. Torockószentkirályon az erdélyi gazdáknak beszéltem a kiemelkedő nemzeti értékekről, hungarikumokról, emellett a helyi falunapon felléphettünk a Kármentő zenekarral. Ott, abban a közegben felemelő érzés volt azt énekelni, hogy „Nincsen kedvem, mer’ a fecske elvitte, Erdélyország közepébe letette.”

A Költségvetési Bizottság alelnökévé nevezték ki. Emellett lesz más pozíciója is?

– Pár napja választottuk meg a miniszterelnököt Orbán Viktor személyében, aki bejelentette a kormány szerkezetét, és megnevezte a minisztereket. Ezután készül el a Statútum rendelet, amely a felelősségi köröket tisztázza. Úgy gondolom, hogy miután ez megtörténik, akkor érdemes, és akkor illik beszélni arról, hogy az egyes feladatokra kiket kérnek fel. A Költségvetési Bizottság fontos, az alelnöki pozíció megtiszteltetés, hiszen az állami büdzsé elfogadásakor, módosításakor és az állam költségvetési helyzetének értékelésekor fontos szerepe van. Ez a bizottság a szokások szerint ellenzéki vezetésű, úgyhogy ebből adódóan különleges atmoszférája van. A Magyar falu program sikertörténetté vált az elmúlt években. Nemrég hirdették ki az idei nyerteseket.

– Mire pályáztak a települések?

– A Magyar falu program gyorsaságával, kiszámíthatóságával, viszonylagos egyszerűségével közkedvelt pályázati forma volt, és most is az. A tapasztalat az, hogy számos középület – polgármesteri hivatal, orvosi rendelő, művelődési ház – újult meg az elmúlt időszakban, erre továbbra is nagyon nagy igény mutatkozik. A települések vezetőitől és a lakosságtól is azt halljuk, hogy ezeknek az épületeknek a rendbetétele nagyon fontos, mert kiemelt helyet foglalnak el a falvak életében. Továbbra is szükség van a közterület-karbantartó gépekre. Ahogy elfogytak, és a privát szférában kezdtek el dolgozni a közfoglalkoztatottak, úgy lett egyre nagyobb szükség az emberi erőt kiváltó gépesítésre. A civil világ a reneszánszát éli, épülnek a falusi közösségek, egyre több a program. Annak ellenére, hogy megsokszorozódtak a források, jelenleg nagyobb az érdeklődés, így mindet egyszerre nem lehet kielégíteni.

– A új kormány az ukrán–orosz háború árnyékában kezdi működését, ettől nyilván nem lehet eltekinteni.

– Egyetlenegy ciklust sem kezdtünk úgy, hogy Magyarország és annak lehetőségei ennyire ki voltak téve egy határainkon kívül lévő eseménynek, nevezetesen egy háborúnak. Minden köz iránt érdeklődő magyar ember úgy kezdi a napot, hogy megnézi, hogy áll a háború. Azt is figyelemmel kísérjük, hogy a történésekre milyen válaszokat próbálnak adni Nyugat-Európában, és az nekünk milyen károkat okozhat itt, Magyarországon. A kondíciók nagyon gyorsan változnak, ezért különleges jelentősége van most annak, hogy Magyarország úgy választott, hogy nem kell egy-egy döntésnél koalíciós vitákat folytatni, hanem éjjelnappal döntésképes kormányunk van, mögötte lévő stabil többséggel. Én hiszek abban, hogy a kormány segítségével ebből a nehézségből is kilábalunk. Sajnos azt nem lehet megmondani, hogy a helyzet mikor rendeződik, hiszen ehhez tudnunk kellene, hogy mikor lesz vége a háborúnak. De hangsúlyozom, eszünk ágában sincs lemondani azokról a célokról, amelyeket a választások előtt megfogalmaztunk. Igaz ez országosan, és ebben a körzetben is.

– Mely területek élveznek prioritást a következő időszakban a választókerületében?

– Elsőrendű feladatnak tartom, hogy a körmendi sportcsarnok, valamint a Batthyány-kastély, a szentgotthárdi kaszagyár és a vasvári fürdő ügyét előremozdítsam. Ezek a projektek már előkészítési fázisban vannak. A vidék megerősítése, a kistelepülések szennyvízkérdésének megoldása kiemelt feladat. Úgy gondolom, hogy az országgyűlési képviselőnek két szinten vannak feladatai. Amikor csend van a világban, akkor mindenki arra figyel, hogy a képviselő hogyan tud a területén lobbizni a fejlesztésekért, amikor meg csatazajtól hangos minden, akkor a súlypont egy kicsit áttevődik országos honatyai feladatokra. Ez így van a családban is, hiszen ha felüti a fejét egy betegség, vagy tragédiák sorával kell számolni, akkor először ezeket akarjuk megoldani, csak utána jön a kocsi lecserélése vagy a ház felújítása. Tapasztaljuk nap mint nap, hogy most nagyon-nagyon vészterhes időket élünk, amikor bölcs döntések sorozatára van szükség ahhoz, hogy a gazdaság ne térdeljen le, ne érezzük magunkon az elviselhetetlen gazdasági terheket, az energiaárak növekedését, az infláció elszabadulását. Bűn lenne nem kimondani azt, hogy nehéz helyzetben vagyunk, de mi az országért és annak jövőjéért dolgozunk, ahogy tettük az elmúlt években is.