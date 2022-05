Hétköznap reggel, napsütés és nyugalom. A madárcsicsergést egy traktor hangja szakítja félbe, ezenkívül talán még a bolt falához támasztott kerékpár árulkodik arról, nem csak pihenni vágyók járnak erre. A mintegy ötszáz lelkes településen esténként minden bizonnyal forgalmasabb az élet, és a kocsmában is forróbb a hangulat, visszatérő téma a július 17-én esedékes időközi választás. Utóbbit már Gaál Ferenc polgármester meséli, aki újraindul a tisztségért. Döntsenek az itt élők – mondja. Mielőtt azonban rátérnénk arra, hogyan értékeli a kialakult helyzetet, idézzük fel az előzményeket.

Mint ismeretes, 2010-től 2019-ig, két cikluson keresztül az a Takács Róbert (Fidesz–KDNP) irányította polgármesterként Kondorfát, aki – szintén egy időközi választás eredményeként – 2003 és 2006 között függetlenként egyszer már betöltötte ezt a tisztséget. 2019 október 13-án aztán – megszerezve a szavazatok több mint 39 százalékát – Gaál Ferenc kapott bizalmat. Az új, négyfős képviselő-testület azonban az egyéves születésnapját sem érte meg, 2020. október 9-én feloszlatta magát.

Megkerestük az illetékes Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét. Markó László elmondta: a veszélyhelyzet miatt csak most tudták kiírni az időközi választás időpontját. A képviselő-testület feloszlásának okát pedig abban látja, hogy nem volt egyetértés a képviselők között az önkormányzat működését illetően, nem alakult ki jó munkakapcsolat a polgármester és a képviselők között.

Gaál Ferenc polgármester újra elindul: döntsenek az itt élők, elfogadja az eredményt

Forrás: Cseh Gábor

Beszéltünk Takács Róbert korábbi polgármesterrel is, aki hosszan sorolta azokat az indokokat, amelyek az ügy hátterében állhatnak. Hangsúlyozta: az előző ciklusban több mint százmillió forint értékben valósultak meg fejlesztések, egyebek mellett felújították a kultúrházat, az orvosi rendelőt, új falubuszt, traktort vásároltak. Új aszfaltburkolatot kapott az Alvég út, 1956-os emlékművet avattak, megszépült az első világháborús emlékmű, továbbá több pályázat megvalósítása átcsúszott a jelenlegi ciklusra.

– Már a 2019-es választás óta feszült volt a viszony az új polgármester és több képviselő között, majd egyre több ügyben nem volt egyetértés. Azóta mintha megállt volna az idő, az addig tapasztalt dinamikus fejlődés megtört. Az új képviselők többsége mindent meg akart változtatni – mondta.

Hozzátette: az önkormányzat a polgármester hibájából több pályázati lehetőségről lemaradt a Magyar falu programban, és előfordult az is, hogy önkényesen megváltoztatta nyertes pályázat műszaki tartalmát, ami miatt a támogatási összeg egy részét vissza kellett fizetni. Takács Róbert szólt arról is, hogy átláthatatlan volt az önkormányzat tulajdonában lévő erőgépnél az üzemóra-nyilvántartás, kézi gépek esetében az üzemanyagfelhasználás. Ezt egy belső ellenőrzési vizsgálat tárta fel. Egyebek mellett kifogásolta a polgármester munkavezetési stílusát is. Szerinte ez az oka annak is, hogy kilenc dolgozó távozott az önkormányzattól. Véleménye szerint a faluvezető még két év után sem érti a jegyző, a testület és polgármester közötti viszonyokat. Hogy a nap végi fröccs és korsó sör mellett milyen lehet a hangulat a faluban, abból Oláh Tibor adott ízelítőt.

– Bőven ért bennünket, lakókat sérelem. A legnagyobb baj, hogy mindent illegálisan, feketén csinál, nem tudjuk, mit, miért művel. Ha kérdőre vontuk, letagadta – fogalmazott. Gaál Ferenc polgármester elismeri, nem tudott együtt dolgozni a képviselőkkel. A feloszlatáshoz vezető utat azonban egészen másképp látja. Szerinte a választók 2019 októberében szavazatukkal kinyilvánították: az előző testület munkájából nem kérnek.

– Nagy reményekkel kezdtünk neki a falu irányításának, de többen nem mertek belemenni a változásba, nem mertek rendet rakni. Egyesek élték előnyös életüket a közösség és a falu kárára. Amiből bevételhez lehetett volna jutni, azt figyelmen kívül hagyták. Ebbe nyúltunk bele, de nem tetszett mindenkinek. Ennek lett a következménye az, hogy a testület feloszlott. Az embereknek el kellene fogadniuk, nincs minden ingyen, nem mindent az állam ad. Először – és ez lenne a legfontosabb – a fejekben kellene rendet rakni – mondta.

Kérdésünkre, hogy miként tudott együtt dolgozni a jegyzővel, azt válaszolta: normális volt a kapcsolat, mindig segítették, ha szüksége volt rá. Hozzátette: tanult az elmúlt évekből, de egy új testülettel folytatná a munkát. Újra elindul a július 17-i időközi választáson.